“SONIA, LE MANI ALLA BOCCA NO!”, LA BRUGANELLI, MOGLIE DI PAOLO BONOLIS, VA A FARE LA SPESA E CONDIVIDE UN SELFIE CON UN DETTAGLIO CHE FA INFURIARE I FAN: "E’ PERICOLOSO. CON I GUANTI NON TOCCARTI IL VISO! VIENE SPONTANEO… ATTENZIONE!”…

Da ilfattoquotidiano.it

sonia bruganelli

“Perché non andare a fare la spesa quando piove?” scrive Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, a commento di un selfie. E fin qui niente di male. Anzi, Sonia è al volante della sua auto con i guanti. Peccato che poi, per scattare la foto, si avvicini la mano alla bocca. E se c’è una cosa che è stata ripetuta centinaia (di migliaia?) di volte è che le mani non vanno avvicinate alla bocca, con i guanti o senza. Ovviamente i follower se ne sono accorti e i commenti non sono tutti positivi, anzi: “Sonia, le mani alla bocca no”, “Bella… Ma con le mani in bocca!”, “Con i guanti non toccarti il viso! Viene spontaneo… attenzione!”. Insomma, le indicazioni non mancano, sicuramente Bruganelli starà più attenta al prossimo selfie.

