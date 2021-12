21 dic 2021 18:55

“SONO BASITO, MA ANCHE DIVERTITO” - IL SERIOSISSIMO INFETTIVOLOGO MASSIMO GALLI NON HA GRADITO LA CANZONCINA PRO-VAX CANTATA DA BASSETTI, CRISANTI E PREGLIASCO: “IL TEMPO È POCO E VALE LA PENA USARLO PER LE COSE SERIE. I COLLEGHI HANNO AVUTO SPIRITO E HANNO TENTATO ANCHE IN QUESTO MODO DI CONVINCERE LA GENTE A VACCINARSI. NON SO QUANTO CI SI POSSA RIUSCIRE COSÌ…” - VIDEO