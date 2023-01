“SONO BELLI, ALLEGRI, SEXY E ESAGERATI, SONO ITALIANI, STANNO CONQUISTANDO IL MONDO, E HANNO DAVANTI TUTTO IL FUTURO CHE VORRANNO AVERE” – ERNESTO ASSANTE ATTACCA I “ROSICONI” CHE CRITICANO I MANESKIN: “UN ESERCITO CHE SUL ‘PERCHÉ LORO E NON IO CHE SONO ANCHE PIÙ BRAVO’ HANNO COSTRUITO UN’ESISTENZA” – “POI CI SONO LE CRITICHE PIÙ ‘ARTISTICHE’ CHE AZZARDANO PARAGONI CON I MIGLIORI ARTISTI DEL BEL TEMPO ANDATO. BENE, DICIAMOLO UNA VOLTA E PER TUTTE: I MÅNESKIN NON SONO I LED ZEPPELIN, E NEMMENO I SEX PISTOLS. E MENO MALE…”

Estratto dell’articolo di Ernesto Assante per “la Repubblica”

ernesto assante

[…] Fa “fico”, insomma, insultare i Måneskin, perché ormai si sono venduti l’anima, perché non sono abbastanza rock o, opinione più in voga, non lo sono mai stati, perché sono un prodotto dell’industria, perché non sono abbastanza bravi e via discorrendo. Potrebbe essere tutto vero e, francamente, niente di tutto questo sarebbe un peccato mortale.

Nel mondo del rock ci sono stati artisti maiuscoli che hanno venduto la propria anima senza che diventasse reato, ci sono artisti che abbiamo amato perdutamente che non sono stati abbastanza rock o che non lo sono stati affatto, e ancora oggi le nostre playlist del cuore sono zeppe di prodotti dell’industria, di musica di consumo, di idiozie passeggere o di eterne puttanate. […]

maneskin rush

Quindi perché prendersela così con i Måneskin? Proviamo ad azzardare delle ipotesi. Le critiche che vengono dall’estero sono spesso basate su un pregiudizio, per molti anni motivato: il rock è roba americana e inglese, quindi chiunque, europeo o del resto del mondo, che lo pratichi e lo frequenti, è comunque un prodotto di risulta di una cultura angloamericana.

[…] Solo un’errata convinzione “proprietaria” di un linguaggio musicale può far pensare che una band italiana non sia ampiamente legittimata a suonare rock. […] i Maneskin stanno mietendo successi in America, scavalcando decine, centinaia, migliaia di band a stelle e strisce. E qui entra in campo la seconda categoria di critiche, quelle inevitabili, che arrivano da un intero esercito di rosiconi, sia in Italia che all’estero, che sul “perché loro e non io che sono anche più bravo” hanno costruito un’esistenza.

VICTORIA DE ANGELIS NEL VIDEO DI GOSSIP

La risposta è semplice: i Måneskin hanno toccato una corda tesa e l’hanno saputa far vibrare, con la loro energia, la loro gioventù, la loro sfacciataggine, la loro magnifica e poderosa presunzione. Altri, magari anche con pedigree migliori, non ci sono riusciti, tutto qui. E non è poco.

Poi ci sono le critiche più “artistiche”, che azzardano paragoni con i migliori artisti italiani e, più coerentemente, con le stelle del rock del bel tempo andato. Bene, diciamolo una volta e per tutte: i Måneskin non sono i Led Zeppelin, e nemmeno i Sex Pistols […] E meno male. Perché i tempi cambiano, la realtà muta, e tutti noi abbiamo bisogno di artisti che vivano il loro tempo alla loro maniera.

il matrimonio dei maneskin

[…] I Måneskin sono bravi, sanno fare il loro mestiere molto meglio di tanti altri, sono credibili, potenti, rappresentano un mondo nuovo e lo rappresentano bene, con libertà e passione. Un’ultima cosa va detta sul “matrimonio” andato in scena due giorni fa. […] Politica pop? No, un gesto esemplare […] per dire che ora e qui i Måneskin sono “per sempre”. Un bell’obiettivo per quattro ragazzi, [che] […] suonano a un volume spaventosamente alto, sono belli, allegri, sexy e esagerati, sono italiani, stanno conquistando il mondo, e hanno davanti tutto il futuro che vorranno avere.

