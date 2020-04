“SONO A CASA CON I MIEI GENITORI E MI FACCIO 4-5 SEGHE AL GIORNO” – LA QUARANTENA DI MAX FELICITAS: “NON CE LA FACCIO PIÙ, L’ALTRO GIORNO HO AVUTO UN’EREZIONE INCREDIBILE ALLA CASSA DEL SUPERMERCATO, PERCHÉ LA CASSIERA HA…” – “FINITA QUESTA STORIA HO GIÀ UNA LISTA PRONTA, FARÒ UN ‘CAZZO A DOMICILIO TOUR’. CI SARÀ LA POVERTÀ, MA AUMENTERANNO LE DONNE CHE VOGLIONO FARE PORNO” – VIDEO

Da “la Zanzara – Radio24”

MAX FELICITAS

Max, come fai a resistere in questo periodo?: “Sono a casa coi miei, a Codroipo. Sto cercando di non pensarci. Mi masturbo almeno quattro, cinque volte al giorno. Però l’altro giorno sono andato a fare la spesa dopo venti giorni ed ho avuto un’erezione incredibile in cassa, perché la cassiera ha fatto una battuta. Mi ha chiesto: come fai adesso a lavorare? E lì mi sono arrapato subito”.

L’attore hard emergente Max Felicitas, a La Zanzara su Radio 24, racconta come sta passando questo periodo di ‘quarantena’: “Finita questa storia, ho già una lista studiata perché ovviamente le ragazze e le donne stando a casa sono tutte più arrapate. Ho una lista di tantissime donne che si sono già prenotate per scopare una volta finita questa quarantena. Mi prendo una settimana per farmi almeno quattro tipe al giorno con un tour in macchina. Non posso filmarle, perché non sono attrici. Però è una sorta di cazzo a domicilio”.

“Con la crisi – dice Felicitas - verranno fuori tantissime attrici nuove. L’ottanta per cento che mi chiama è spinto dai soldi. E’ brutto da dire, però l’ottanta per cento delle attrici non è spinta dal piacere di farlo, ma dal bisogno di soldi. E quindi, visto che ci sarà un gran bisogno di soldi, usciranno sicuramente tantissime porno attrici”.

Ma a cosa pensi mentre ti tocchi?: “In questo periodo di delirio mistico, sono passato dal masturbarmi guardando video porno a guardare i miei vecchi video, rivivendo cioè il momento. Ma non sul video completo, una specie di mix di pezzettini”.

E poi?: “Adesso ho fatto questo format su Instagram che sta andando molto bene, in cui praticamente faccio da confessore a ragazze normalissime maggiorenni che vogliono parlare di sesso. Cosa mi dicono? Le ragazze sono molto libere. Sono ragazze che non c’entrano niente col porno e che non ci vogliono neppure entrare, ma non hanno paura di mettersi davanti a 20.000 persone a parlare di quello che è il sesso per loro, di cosa gli piace fare, con quanti maschi andare. Ti giuro, ho le prenotazioni già per la puntata dopo.

Un esempio di cosa chiedono? L’ultimissima ragazza mi ha detto che è pan sessuale. Ovvero che ha provato tutto. Poi ho scoperto che tutte le ragazze ingoiano. Tutte liberamente dicono che si masturbano, chi con oggetti, chi con la mano, chi in videochiamata con fidanzati. Tutti si stanno masturbando in questo momento”.

Che altro ti sei inventato?: “Ho fatto dei tutorial per insegnare alle persone come costruirsi a casa, con oggetti che tutti hanno a casa, delle vagine e dei culi in modo da variare la masturbazione. La gente dice stiamo impazzendo, ci stiamo ammazzando di seghe ecc., allora ho cercato una soluzione. Ho creato questi due tutorial in cui spiego in uno con un guanto in lattice classico che tutti quanto abbiamo in casa, come crearsi una vagina. Ne ho fatto uno con un guanto ed uno con un bicchiere e delle spugnette. Quello a dir il vero l’avevo già fatto, ma ora l’ho ritirato fuori”.

Cosa si può creare dal guanto?: “In meno di un minuto tu riesci a crearti una sorta di buco dove puoi metter dentro l’uccello. Ovviamente se uno ha la fortuna di passare la quarantena con la propria moglie, fidanzata o ragazza, il problema non si pone. Ma io che sono solo coi miei genitori a casa, un po’ devo variare. Per esempio: prendiamo due spugnette, quelle per pulire la pentola, sgrassarla, le inseriamo dentro, inseriamo poi un guanto in lattice a metà tra le due, e rimbocchiamo”.

Come partita Iva hai fatto richiesta all’Inps?: “Sì, il mio commercialista ha già fatto la richiesta per i 600 euro come per tutti i suoi clienti. Però ho deciso che appena mi arrivano, il giorno stesso, li do in beneficenza all’ospedale di Udine. Li richiedo così sono più sicuro di darli io direttamente all’ospedale”.

