13 nov 2022 18:40

“SONO UN COLLEZIONISTA DI MAGLIE, HO ANCHE QUELLE DI MAO. E’ STATA UNA INGENUITA’. IO DISPREZZO PROFONDAMENTE IL NAZIFASCISMO E TUTTI I TOTALITARISMI” – ENRICO MONTESANO SI DIFENDE DOPO LE IMMAGINI CON LA MAGLIETTA DELLA DECIMA MAS – SELVAGGIA, CHE AVEVA INNESCATO LA POLEMICA: “INSINUARE CHE QUALCUNO POSSA AVERMI SUGGERITO DI SCRIVERE DI MONTESANO PER CREARE IL CASO DELLA SETTIMANA VUOL DIRE NON CAPIRE NULLA DI TV” – FIORELLA MANNOIA IN TACKLE: “MA SÌ, ORA VA BENE TUTTO. PURE L’ATTORE NOSTALGICO…”