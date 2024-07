“SONO CONSAPEVOLE DI AVERE I GIORNI CONTATI, MI DIVERTIRÒ IL PIÙ POSSIBILE IN QUESTI ULTIMI ANNI…” - ROD STEWART, CHE HA SCONFITTO IL TUMORE ALLA PROSTATA E ALLA TIROIDE, RACCONTA COME CONTINUA A SCATENARSI SUL PALCO A 79 ANNI: “ORA SONO PIÙ CONSAPEVOLE DELLA MIA SALUTE RISPETTO A PRIMA. NON SONO PIÙ GIOVANE E NON POSSO STARE SVEGLIO TUTTA LA NOTTE, UBRIACARMI E IMPAZZIRE E AVERE ANCORA ENERGIA”

Rod Stewart 4

Estratto dell’articolo di Sara Orlandini per www.leggo.it

Rod Stewart ha 79 anni, si sente in ottima forma e continua a esibirsi per i suoi fan in giro per il mondo. […] In una recente intervista rilasciata al The Sun Us ha spiegato di essere consapevole della sua età ma di essere anche più cosciente dell'importanza della salute dopo avere sconfitto il tumore alla prostata e alla tiroide.

playgirl rod stewart

L'INTERVISTA DI ROD STEWART

[…] «Sono consapevole di avere i giorni contati. Tutti noi prima o poi dovremo andarcene, quindi siamo tutti nella stessa situazione. Mi divertirò il più possibile in questi ultimi anni, probabilmente, altri 15. Lo dico molto tranquillamente. Non sono più giovane come ero negli anni '70 e '80 e non posso stare sveglio tutta la notte, ubriacarmi e impazzire e avere ancora energia per salire sul palco. Oggigiorno, devo proteggere la mia voce prima e dopo ogni spettacolo. Più invecchi, più devi farlo, l'acqua è molto importante per questo... anche se nel mio van, ovviamente, non c'è solo quella» ha concluso scherzando.

rod stewart

LE CONSAPEVOLEZZE DI ROD

Rod Stewart ha affrontato e sconfitto due tumori: uno alla prostata e uno alla tiroide. Proprio parlando delle sue battaglie di salute ha spiegato al The Sun Us: «Ora sono più consapevole della mia salute rispetto a prima. Bisognerebbe esserlo quando si comincia a invecchiare, è molto importante. Io sono un po' ipocondriaco ma penso che tutti gli uomini dovrebbero sottoporsi a più controlli medici. Quando tornerò nel Regno Unito mi farò purificare il sangue perché mi è stato detto che è un vero toccasana per il sistema». […]

rod stewart Rod Stewart rod stewart elton john e rod stewart 5 rod stewart rod stewart 4 bebe buell rod stewart (4) rod stewart 3 Rod Stewart 6 elton john e rod stewart 1 rod stewart rod stewart e l'ex moglie rachel hunter rod stewart platinum party rod stewart platinum party rod stewart platinum party rod stewart Jeff Beck con Aynsley Dunbar Rod Stewart e Ronnie Wood nel 1967 rod stewart ronnie wood rod stewart laura melidoni bebe buell rod stewart (3) bebe buell rod stewart