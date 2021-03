“SONO CURIOSO DI CAPIRE I MOTIVI DELLA SUA QUERELA” - RENZI CITA IN GIUDIZIO LA STAMPA, IL DIRETTORE MASSIMO GIANNINI REPLICA: “STAMATTINA HO PARLATO CON IL LEADER DI ITALIA VIVA AL TELEFONO. MI HA ANCHE CONFERMATO CHE IN EFFETTI È A DUBAI” – GAD LERNER: "CHE CI FA RENZI IN QUELL’HOTEL DI LUSSO?" - A DIFENDERE MATTEUCCIO E’ GUIDO CROSETTO…

Da liberoquotidiano.it

matteo renzi 1

A Matteo Renzi l’articolo pubblicato da La Stampa a firma di Niccolò Carratelli dal titolo, “Mistero sulla missione a Dubai” non è andato proprio giù. Tant’è che a metà mattinata annuncia con una nota di aver dato mandato ai propri legali di adire in giudizio in sede civile sia il direttore, Massimo Giannini che l’autore dell’articolo.

A metà pomeriggio, però, è arrivata anche la replica di Massimo Giannini via twitter: «A proposito dei viaggi arabi di Renzi, stamattina ho parlato al telefono con il leader di Italia Viva che mi ha preannunciato querela. Ma mi ha anche confermato che in effetti è a Dubai. Per questo sono curioso di capire i motivi della sua querela».

massimo giannini a dogliani

MATTEO RENZI, "CHE CI FA IN QUELL'HOTEL DI LUSSO?”

Matteo Renzi ha deciso di querelare il giornalista Niccolò Carratelli e il direttore Massimo Giannini per l’articolo pubblicato nell’edizione odierna de La Stampa dal titolo “Mistero sulla missione a Dubai”. La notizia arriva dall’ufficio stampa del senatore di Rignano, che però non ha voluto precisare le motivazioni dell’iniziativa legale: probabilmente sono legate alle allusioni pesanti sui suoi rapporti con gli Emirati, dato sono stati citati anche presunti rapporti finanziari degli anni passati fra soggetti economici con base negli Emirati e la Fondazione Open, in passato animata da amici e sostenitori dell’ex presidente del Consiglio.

intervento di massimo giannini (2)

“Ritorno dagli sceicchi”, ha scritto La Stampa per rendere noto che Renzi è atterrato a Dubai con un volo privato nella giornata di sabato 6 marzo. “Alloggia nel lussuoso Burj Al Arab Jumeirah, hotel a forma di vela gigante, situato su un’isola privata: solo suites, letteralmente dentro al mare, da 1500 euro a notte”, si legge su La Stampa, che però ha precisato che “Il viaggio non è stato annunciato né pubblicizzato, il motivo della trasferta non è noto”.

Ovviamente la notizia è stata ripresa da diversi “nemici” di Renzi, a partire da Gad Lerner: “Che ci fa, di grazia, il senatore al Burj Al Arab Hotel di Dubai? Lussuoso weekend di relax con gli amici del Golfo o ennesimo viaggio di lavoro?”. A difendere Renzi è sceso in campo Guido Crosetto: “Non mi interessa la simpatia o l’antipatia di Renzi e nemmeno la sua parte politica o la sua coerenza o le sue amicizie: quello lo giudicheremo con il voto. Ma saranno fatti suoi decidere dove andare in vacanza due giorni? Oppure deve essere autorizzato da Lerner?”.

gad lerner CROSETTO 9

matteo renzi