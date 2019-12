“SONO DIVENTATA PORNOSTAR PER VOCAZIONE” - L’EX DIVA A LUCI ROSSE ROSSANA DOLL SI CONFESSA: “LE DONNE CHE CRITICANO IL LAVORO CHE HO FATTO SONO DONNE FRUSTRATE E GELOSE E VORREBBERO ESSERE AL MIO POSTO. FACENDO FILM HARD MI SENTIVO AL CENTRO DELL’ATTENZIONE E DESIDERATA, ESSENDO ESIBIZIONISTA E NARCISISTA PER ME ERA IL MASSIMO. L’ESPERIENZA PIÙ ESTREMA CHE HO FATTO SESSUALMENTE? ALLA FIERA DI BARCELLONA HO SODDISFATTO DA SOLA CIRCA…” - VIDEO BOLLENTE...

La storia del libro scritto da Rossana Doll in collaborazione con il giornalista Alberto Selvaggi ha inizio nell’inverno del 1994. Il Corriere della Sera pubblica un articolo in cui la signora Doll racconta di favori sessuali da lei offerti a politici e notabili in cambio di un posto di hostess di volo, tra l’altro mai ottenuto.

La casa editrice “Stampa Alternativa” decide di pubblicare la storia della vita di Rossana, pornostar per scelta e disponibile a fare nomi e cognomi sul perverso e diffuso sistema delle “tangenti sessuali”. Nasce così un libro che, per primo in Italia, indaga sulla vita privata dei politici nella sua pubblica rilevanza. La casa editrice ne affida il concepimento e l’elaborazione letteraria in forma di romanzo breve al giornalista barese Alberto Selvaggi, sulla base delle dichiarazioni della pornostar.

La pubblicazione del libro, proprio in quel periodo storico, non è casuale. Dopo decenni di corruzione politica, economica e giudiziaria, in Italia si è in pieno clima di “repulisti” e di ribellione contro i potenti del malaffare. Il pool di Milano con le sue inchieste dà voce al desiderio di legalità dei cittadini, alla volontà di archiviare la Prima Repubblica ed i suoi costumi perversi. A Tangentopoli manca un solo capitolo: quello della “tangente sessuale”, sistema analogo a quello della tangente politico-finanziaria.

Dal testo di Membri di Partito nascono così i termini ed i concetti di “Sessopoli” e “Pornopoli”. L’uscita di questo storico libro ha un grande clamore sui mass-media, come è documentato nell’ultima parte del libro, e si apre anche il dibattito sulla privacy dei personaggi pubblici citati. Il caso letterario-giudiziario di Membri di Partito ancora oggi nel 2019 continua a far parlare...

Rossana Doll oggi ha 52 anni ed ha alle spalle ben 30 anni di carriera del mondo del cinema e dello spettacolo a luci rosse. Discendente da una importantissima famiglia barese, il padre Salvatore è stato procuratore capo dell’intendenza della finanza di Bari, mentre la madre Elda è stata una stimata avvocatessa.

Oggi l’occupazione principale di Rossana Di Pierro in arte Rossana Doll é quella di mamma di un ragazzino di 13 anni e di un ragazzo di 26 anni, poi ama occuparsi dei suoi 5 gatti che ha adottato perché erano stati abbandonati, ama tenersi in forma andando in palestra e ogni tanto fa ancora qualche spettacolo e partecipa a qualche evento sexy nel torinese, città che l’ha adottata parecchi anni fa.

Rossana dichiara: “Sono diventata Pornostar per scelta e vocazione, 30 anni fa non era facile come adesso, e poi con la famiglia che avevo figuriamoci le difficoltà che hanno avuto nell’accettarlo! Le donne che screditano e criticano il lavoro che io ho fatto sono donne frustrate e gelose e vorrebbero essere al mio posto. Io facendo i film hard mi sentivo al centro dell’attenzione e desiderata, essendo esibizionista e narcisista per me era il raggiungimento del massimo dell’apoteosi. L’esperienza più estrema che ho fatto sessualmente? Aver soddisfatto da sola circa 500 uomini alla fiera erotica di Barcellona circa 20 anni fa, esperienza unica e soddisfacente! Un altra grande soddisfazione che mi sono tolta nel 2016 a 49 anni è stata quella di vincere il premio di Miss Erotismo”.

