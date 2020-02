“SONO IL FIDANZATO DI DILETTA LEOTTA”. E PROVA A ENTRARE IN HOTEL - NOTTE FOLLE A SANREMO: UN ROMANO DI 52 ANNI, POCO DOPO L'UNA E MEZZA SI È PRESENTATO ALLA RECEPTION E HA CHIESTO DI ESSERE ACCOMPAGNATO DALLA SHOWGIRL. L'UOMO, IN EVIDENTE STATO DI AGITAZIONE, HA ANCHE SOSTENUTO DI ESSERE STATO CONVOCATO PER CONDURRE LA SECONDA SERATA DEL FESTIVAL - ECCO COME E’ FINITA

diletta leotta

Ilaria Del Prete per www.leggo.it

Notte inquieta all'Hotel Royal di Sanremo, quello dove alloggiano molti degli artisti che da stasera di saliranno sul palco dell'Ariston. Luogo di pellegrinaggio per appassionati e curiosi, che sperano di incontrare un cantante o un vip per scattare un selfie, stanotte l'hotel è diventato lo scenario per un amore non corrisposto (e neanche mai immaginato).

Protagonista un romano di 52 anni, S. M., che poco dopo l'una e mezza si è presentato alla reception. «Sono il fidanzato di Diletta Leotta», ha detto al concierge chiedendo di essere accompagnato dalla showgirl che proprio durante la prima serata del Festival sarà al fianco di Amadeus e Rula Jebreal.

diletta leotta

L'uomo era in evidente stato di agitazione, ha anche sostenuto di essere stato convocato per condurre la seconda serata di Sanremo 70, e così la sua richiesta non è stata neanche presa in considerazione. Piuttosto, il personale dell'hotel ha provato a tranquillizzarlo e richiesto l'intervento della polizia.

Il sedicente fidanzato di Diletta Leotta è poi stato accompagnato in Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute, e infine accompagnato in mattinata al commissariato.

diletta leotta diletta leotta diletta leotta foto mezzelani gmt36 diletta leotta foto mezzelani gmt33 diletta leotta foto mezzelani gmt35 diletta leotta a sanremo diletta leotta