“SONO UNA FRICCHETTONA” - LUISA RANIERI SI RACCONTA A “OGGI”: “MIO MARITO LUCA È LA MIA CERTEZZA. PRIMA DI ACCETTARE UN FILM CERCHIAMO DI CAPIRE CHI DI NOI DUE SARÀ A ROMA IN QUEL PERIODO. NON SONO UNA PERSONA FORMALE, SONO SEMPRE PRONTA, ACCUDENTE E DISINVOLTA” - “IL CORONAVIRUS? FA PAURA IL CONTAGIO, MA FORSE DI PIÙ QUELLO CHE IL PANICO PUÒ FARE. ALLE MIE BAMBINE NON NASCONDO NIENTE, MA…”

Anticipazione stampa da “Oggi”

luisa ranieri luca zingaretti

COPERTINA OGGI 27 FEBBRAIO 2019

In un’intervista al settimanale OGGI, Luisa Ranieri supera la sua proverbiale riservatezza («Mi annoia parlare di me stessa… sono molto timida e questo pregiudica tutto») per raccontarsi, menage famigliare compreso. «Le mie figlie sanno che mamma e papà fanno un mestiere che amano... Sentiranno certamente la mancanza, ma uno dei due c’è sempre a casa.

LUCA ZINGARETTI LUISA RANIERI 1 luisa ranieri

È un’organizzazione scrupolosa la nostra: prima di accettare un film, io e Luca cerchiamo di capire chi di noi due sarà a Roma in quel periodo: “Tu ci sei? Posso farlo questo film, allora?”». Del marito Luca Zingaretti dice: «Luca è una certezza. Qui e ora». E di sé tratteggia questo ritratto: «Sono molto fricchettona… Non sono formale, sono sempre pronta, non mi preoccupo dei “se.” Ho amici squattrinati con cui scherzo sempre, e visto che non sanno dove passare le vacanze rispondo loro che le passeranno da me al mare. Sono accudente e disinvolta».

luisa ranieri luca zingaretti

Infine, sul coronavirus dice: «Fa paura il contagio, ma fa anche paura quello che il panico può fare… Alle mie bambine di 8 e 4 anni non nascondo quello che sta succedendo, ma cerco di raccontarglielo con equilibrio»

luisa ranieri luca zingaretti francesco rutelli luca zingaretti luisa ranieri luca zingaretti e luisa ranieri luca zingaretti con la moglie luisa ranieri LUISA RANIERI LUISA SPAGNOLI luisa ranieri luca zingaretti