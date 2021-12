“SONO IO IL VERO PROFESSORE” – L’INGEGNERE LUIS RAMON NUNEZ È STATO INGAGGIATO DAI PRODUTTORI DELLA “CASA DI CARTA” COME CONSULENTE PER RENDERE IL PROCESSO DI ESTRAZIONE DELL'ORO DAL BANCO DI SPAGNA IL PIÙ REALISTICO POSSIBILE: “AVEVO SUGGERITO DI USARE UNA POMPA PER I FANGHI PER TRASPORTARE L'ORO FUSO”- “VOLEVANO ESTRARRE L'ORO IN 26 MINUTI. CIÒ SIGNIFICAVA CHE IL PROCESSO DOVEVA..."

Luis Ramon Nunez

Andrea Federica De Cesco per il "Corriere della Sera"

C'è davvero un geniale professore dietro ai progetti criminali de La casa di carta . Il suo nome è Luis Ramon Nuñez, ha 71 anni ed è un ingegnere navale in pensione, nonché ex direttore ed ex docente della Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales di Madrid. Negli ultimi tempi si stava occupando di come sfruttare le energie rinnovabili marine.

LA CASA DI CARTA 2

È lui la mente del piano per estrarre 90 milioni di tonnellate di lingotti d'oro dalla Banca di Spagna, attuato dal gruppo di rapinatori nel corso delle ultime tre stagioni della serie tv di Vancouver Media. La seconda parte della quinta, quella finale, è arrivata a inizio dicembre su Netflix e da allora è tra le più viste della piattaforma. «I produttori dicono che sono io il vero professore», scherza Nuñez alludendo al personaggio che ricopre il ruolo di cervello della banda, soprannominato appunto Il Professore.

LA CASA DI CARTA 5

Nuñez racconta che una producer di Vancouver Media lo ha contattato l'anno scorso durante le feste di Natale, chiedendogli una consulenza per rendere il processo di estrazione dell'oro dal Banco de España il più realistico possibile. «Avevo suggerito di usare una pompa per i fanghi per trasportare l'oro fuso attraverso la tubazione fognaria diretta verso la cisterna d'acqua piovana. E infatti nella serie i rapinatori rubano una pompa da una piattaforma petrolifera nel mar Glaciale Artico (ma la piattaforma dove hanno girato è alle Canarie, ndr)», racconta l'ingegnere, che aveva già lavorato come consulente per la realizzazione di film e serie tv spagnoli con barche d'epoca.

Luis Ramon Nunez

I produttori hanno fornito a Nuñez tutte le informazioni necessarie affinché l'ingegnere potesse procedere con i calcoli. «Ho preparato un report di cinque pagine. Avevo previsto che si potesse usare una pompa con una potenza di 1.500 kW e che il processo avvenisse a una velocità di 1,5 metri al secondo. Così ci sarebbero volute 4 ore per tirare fuori la miscela di 90 tonnellate di pepite d'oro mescolate con 120 tonnellate di acqua».

la casa di carta 6

Ma per le esigenze di copione 4 ore erano troppe. «Volevano estrarre l'oro in 26 minuti. Ciò significava che il processo doveva realizzarsi a una velocità tremenda e con una pompa troppo potente per risultare realistica. Ho rifatto i calcoli ipotizzando una pompa di 5.300 kW di potenza e una velocità di 3,25 metri al secondo. Siamo arrivati a un compromesso di un'ora e 31 minuti». L'ingegnere ci ha messo appena tre ore a fare quei conti.

la casa di carta 3

«Ho usato equazioni molto semplici, che tutti i miei studenti sarebbero in grado di applicare: quella della meccanica dei fluidi, quella di continuità a regime permanente e quella di conservazione dell'energia. Ossia le equazioni usate per dimensionare pompe e condutture». Vancouver Media aveva già chiesto l'aiuto del 71enne per la terza stagione de La casa di carta , per la parte in cui il caveau si allaga. Nuñez non ha voluto essere pagato in nessuno dei due casi. Altro che i rapinatori della serie.