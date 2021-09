Da today.it

Il Festival del Cinema di Venezia ha dato modo a Jennifer Lopez e Ben Affleck, di mostrare al mondo intero quanto siano di nuovo, ancora, innamoratissimi. La coppia, tornata insieme dopo 20 anni, è stata assoluta protagonista della passerella che ha preceduto la proiezione in anteprima del film “The last duel” di Ridley Scott, ma anche di un momento molto discusso dagli utenti.

È diventato virale, infatti, il video postato tra le storie dell’attrice napoletana, madrina dell’evento, in cui lei con grande garbo si avvicina alla popstar americana per presentarsi: “Sono la madrina della Mostra”, le dice educatamente, ricambiata dalla freddezza di JLo che, dopo averla osservata con una certa diffidenza, la ignora per baciare a favor di flash e telecamere il suo compagno. Palese l’imbarazzo di Serena Rossi: “Ok… Si amano. Mi stacco, perché mi vergogno”, il suo commento davanti all’obiettivo che ha ripreso una scena per nulla gradita dai fan, suoi come della cantante.

“Eppure Serena è la madrina. Dite quello che volete ma è stata un attimo scortese JLo”, ha affermato qualcuno; “Mi è caduto un mito. Tirarsela è poco di classe”, ha aggiunto qualcun altro; “L’ha squadrata da sotto a sopra appena si è avvicinata e poi non l’ha praticamente calcolata. Per non parlare di questa specie di ritorno di fiamma… sembravano due attori del Segreto”, a cui si è aggiunto chi ha definito il gesto come una caduta di stile”.

Per la serie, la classe non è acqua...