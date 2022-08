“SONO IN PIENA SALUTE, STO CON I MIEI FIGLI IN UNA CASA DI CAMPAGNA VICINO PARIGI” - CLAUDIA CARDINALE SMENTISCE L’INDISCREZIONE DI DAGOSPIA SECONDO CUI SAREBBE STATA RICOVERATA IN UNA CASA DI RIPOSO CONTRO LA SUA VOLONTÀ - L’ATTRICE 84ENNE HA DETTO DI ESSERE IN “PIENA SALUTE…”

claudia cardinale c'era una volta il west 2

Claudia Cardinale mette a tacere le voci che la vedrebbero ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà. L'attrice, 84 anni, raggiunta dall'Ansa ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Ora si trova in campagna e sta trascorrendo del tempo insieme alla sua famiglia.

Claudia Cardinale non è ricoverata in una casa di riposo

Secondo l'indiscrezione di Dagospia circolata nelle ultime ore, Claudia Cardinale "sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo francese". Ma l'attrice ha spiegato che non c'è nulla di vero e ha chiarito: "Sono in piena salute". Ora infatti si trova "in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei suoi figli". Nessuna casa di riposo, dunque, ma una estate accanto alla famiglia e lontana dalla città. Per concludere e rimandare al mittente ogni cattiva voce ha concluso: "Auguro una felice estate a tutti".

claudia cardinale alain delon il gattopardo

L'ultima apparizione in pubblico dell'attrice

Dopo le recenti dichiarazioni, la preoccupazione dei fan nei confronti dell'attrice è totalmente svanita. Claudia Cardinale si trova in campagna e sta trascorrendo del tempo in famiglia, lontano dal caos della città e dai riflettori. L'ultima apparizione pubblica risale allo scorso 30 maggio, quando aveva presenziato a Tunisi alla cerimonia in suo onore per l'intitolazione di una strada a La Goulette, quartiere portuale alla periferia della sua città d'origine.

CLAUDIA CARDINALE ROCK HUDSON

"Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia", aveva detto Cardinale. E ha poi aggiunto riferendosi alla sua città d'origine: "Conservo in me molte cose di questo posto, i suoi paesaggi, la sua gente, il suo senso di ospitalità, la sua apertura". L'attrice è considerata tra le più autorevoli e significative interpreti della storie del cinema. Durante la sua carriera, lunga più di 60 anni, ha spaziato in diversi generi cinematografici, dalla commedia all'italiana ai film storici e drammatici.

CLAUDIA CARDINALE OTTAVIA FUSCO 1 CLAUDIA CARDINALE JEAN PAUL BELMONDO LA VIACCIA claudia cardinale fuori il malloppo claudia cardinale nell’anno del signore