“SONO STATA DIMENTICATA COME LADY DIANA” – SHARONE STONE TORNA A PARLARE DELL’ICTUS CHE LA COLPÌ NEL 2001: “IO ERO UNA DELLE DONNE PIÙ FAMOSE E AMATE AL MONDO, POI ALL’IMPROVVISO TUTTI SEMBRAVANO ESSERSI DIMENTICATI DI ME. LA GENTE MI HA TRATTATO IN MODO CRUDELE, HO PERSO TUTTO, COMPRESA LA COSA PIÙ IMPORTANTE CHE AVEVO…” - VIDEO

Annalisa Grandi per www.corriere.it

sharon stone (8)

Dice di essere stata trattata male, di essere stata «dimenticata come Lady Diana». Sharon Stone torna a parlare dell’ictus che la colpì nel 2001. Lo fa in un’intervista a «Variety» in cui racconta come il mondo dello spettacolo l’abbia lasciata sola, nel momento più difficile della sua vita.

«Ero una delle donne più famose e amate al mondo, poi all’improvviso tutti sembravano essersi dimenticati di me. Mi sono sentita abbandonata e ho perso tutto, compresa la cosa più importante che avevo: l’affetto di mio figlio» dice l’attrice, 61 anni compiuti a marzo.

sharon stone basic instinct

«La gente mi ha trattato in modo crudele, a partire dalla giudice che si occupò della custodia di mio figlio e fino alle mie colleghe. Ho capito che le persone non hanno la minima idea di quanto possa essere pericoloso un ictus e quanto sia faticoso riprendersi totalmente, mi ci sono voluti sette anni».

sharon stone 13

Come Lady Diana, dice Sharon «Lei è morta, io ho avuto un ictus. Eravamo entrambe famose e siamo state dimenticate». La cosa peggiore però, ha raccontato l’attrice, è stata per lei perdere la custodia del figlio (Roan, otto anni all’epoca della sentenza nel 2008, adottato insieme all’ex marito Phil Bronstein). «In tutto il periodo successivo all’ictus - ha spiegato ancora la Stone a «Variety» - ho perso tutto ciò che avevo: la casa, la carriera, la famiglia. Mi sono sentita come se mi avessero tolto l’identità». Sharon Stone aveva 43 anni quando venne colpita dall’ictus, per quasi tre non è stata in grado di scrivere «Avevo il 5% di possibilità di sopravvivere» aveva spiegato.

