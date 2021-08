“SONO STATA INSULTATA E MINACCIATA ANCHE PER IL MIO ORIENTAMENTO SESSUALE...” – SARA VANNI, CAMPIONESSA IN CARICA DEL GAME SHOW DI RAI 1 “REAZIONE A CATENA” SI SFOGA SU TWITTER CONTRO GLI INSULTI RICEVUTI: “A CAUSA DELLE MINACCE RICEVUTE NEI MIEI CONFRONTI, DELLA MIA FAMIGLIA E DEI MIEI AMICI HO ESPOSTO UNA QUERELA VERSO ALCUNI PROFILI”

In tutto questo sono stata insultata e minacciata anche per il mio orientamento sessuale. Se la #leggezan fosse stata approvata, avrebbe costituito un aggravante — Sara Vanni (she/her) (@sara26ele) August 19, 2021

“A causa delle minacce ricevute nei miei confronti, della mia famiglia e dei miei amici ho esposto una querela verso alcuni profili e questa sera non commenterò sui social Reazione a Catena che, ricordiamo, è un gioco e quello doveva restare”. A scriverlo sul suo profilo Twitter è stata Sara Vanni, campionessa in carica del game show di Rai uno con il team Le Sibille.

Indirizzati a Sara, sono comparsi diversi insulti e minacce omofobe: “In tutto questo sono stata insultata e minacciata anche per il mio orientamento sessuale. Se il Ddl Zan fosse stato approvato, avrebbe costituito un’aggravante”.

Sara ha 29 anni, è di Torino e si è laureata in Lettere a Siena, con indirizzo in Arti figurative e spettacolo. Si è poi specializzata con una laurea magistrale in Media Radiotelevisivi all’Università La Sapienza di Roma. Ha anche un diploma in counseling relazionale e un master in Programmazione Neuro Linguistica. A Reazione a Catena è campionessa dal 12 agosto e fin’ora ha accumulato un montepremi di 91.032 euro in gettoni d’oro.

