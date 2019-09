"Sono tutta bagnata, tocca!". A 'Domenica In' Mara Venier e Maurizio Costanzo non si sono fatti mancare nulla: battute, doppi sensi, amori, confessioni, il ricordo dell’attentato di via Fauro.

“Mi occupai molto di mafia in quel periodo”. Poi un giorno Totò Riina disse “questo Costanzo mi ha rotto i co****ni”, il giornalista riavvolge il filo della memoria. La maratona tv con Santoro, le interviste al giudice Falcone, la maglietta con la scritta “Mafia made in Italy” bruciata in diretta tv e quella sera del 14 maggio 1993. “L’autobomba venne fatta esplodere fuori dal teatro Parioli con qualche secondo di ritardo. Era venuto un altro autista, avevo cambiato la macchina… Ci fu un’esitazione nello schiacciare il pulsante del telecomando. Il botto fu pazzesco, ci siamo salvati tutti, io, Maria, l’autista e il cane, nessuno è morto. Un miracolo. Io quelli che stavano lì fuori li ho poi visti dietro le sbarre: io ero vivo, loro stavano dietro le sbarre”. Rifarei tutto quello che ho fatto? Se mi garantissero che finisce così, sì”, chiosa Costanzo.

“Dopo l’attentato ho promesso a Maria che mi sarei occupato meno di mafia“. La De Filippi, per una promessa fatta al padre, da quella sera non è più voluta salire in macchina con Costanzo. “Per fortuna ce ne possiamo permettere due altrimenti uno andava con il tram…”. I due l’anno prossimo festeggeranno i 25 anni di matrimonio. "Mi sono sposato quattro volte e l’unico matrimonio che ha retto è quello con la De Filippi, mi sento in debito con lei e sì, sarà la donna che mi terrà la mano quando morirò. Maria è l’amore della mia vita. Dormiamo in stanze separate perché io russo. L’intimità non è dormire insieme. Pure in treno se dorme con sei sconosciuti. .. ”. Il giornalista – scrittore, che da domani sarà su Isoradio con ‘Strada Facendo’, ha realizzato oltre 45mila interviste, ma nessuna prevale sull’altra: “Sul piano dell’intelligenza pura mi è rimasto impresso Andreotti. Mi disse di aver fatto la dichiarazione d’amore alla moglie al cimitero e mi disse che suoi tre compagni di scuola avevano fatto carriera diventando cardinali. Io gli risposi che pure lui non era mica un disoccupato…”

Tra una gag con Mara Venier che si rovescia addosso un bicchiere d’acqua (“Maria guarda, Mara è tutta bagnata! Il problema è che lei essendo veneziana ama l’acqua alta”) e il rifiuto della pensione ("Cosa voglio fare da grande? Lavorare e fare cose, non essere considerato il padre della patria”), Costanzo lancia una stoccata alla Rai per la mancata ospitata di Alberto Urso: “Gli volevo fa i complimenti dietro le quinte ma non l’ho visto. ’Ndo sta’ Alberto Urso?”. Vorrei saperlo anche io”, replica la Venier. Non è un caso isolato. Lo scorso maggio è stata bloccata pure l’ospitata di Maria De Filippi…

