A Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha affrontato un tema delicato che spesso suscita dibattito e curiosità: la chirurgia estetica nel mondo dello spettacolo e della moda. Ospite della puntata di lunedì 4 novembre Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, che ha condiviso la sua esperienza con i ritocchi estetici, svelando dettagli inaspettati su come e perché ha subito diversi interventi, per una cifra complessiva che supera i 100.000 euro.

«Le agenzie hanno pagato gli interventi»

Chiofalo ha rivelato che molte delle operazioni sul suo corpo, inclusi interventi facciali e odontoiatrici, sono state richieste e finanziate dalle agenzie di moda con cui lavorava. Questo fenomeno, secondo lui, è legato alla necessità per i fotomodelli di rispettare standard estetici molto rigidi. «Io sono un po' vittima del sistema che parte dal mondo della moda e dei fotomodelli», ha affermato sottolineando come la richiesta di perfezione fisica per i modelli, soprattutto negli anni in cui ha iniziato la sua carriera, fosse decisamente più pressante rispetto a oggi.

Durante la sua testimonianza, ha spiegato che, quando ha iniziato a lavorare come fotomodello nel 2010, si scattava ancora in pellicola Kodak, e non era ancora diffuso l’uso massiccio di Photoshop o altre applicazioni di ritocco digitale. A quei tempi, era essenziale che i modelli avessero un viso conforme a parametri estetici specifici e inalterabili, poiché non c'era la possibilità di "correggere" facilmente le immagini digitalmente.

«Se avevi il naso troppo grosso, dovevi rimpicciolirlo», ha raccontato, e ha ricordato come le agenzie di moda lo incentivassero a sottoporsi a vari interventi estetici per migliorare il suo aspetto e rendersi più competitivo nel settore.

«Ogni tanto mi chiedo, ma chi sono io?»

Francesco ha confessato che gli interventi estetici, pur se spesso motivati da esigenze lavorative, hanno avuto un impatto anche sulla sua identità personale. «Ogni tanto mi chiedo, ma chi sono io? Come sarei stato senza questi interventi?». Uno dei primi cambiamenti che ha subito è stato allo spicchio mascellare, per ottenere una mascella più pronunciata, come richiesto dagli standard del tempo. Anche i denti sono stati oggetto di trasformazioni, in un periodo in cui le faccette dentali non erano ancora diffuse, e si usava invece un gel specifico.

Caterina Collovati sbotta

Non tutti in studio hanno però accettato la versione di Chiofalo. Tra gli opinionisti, in particolare, Caterina Collovati ha espresso scetticismo verso la versione di Francesco, sostenendo che le motivazioni dietro ai suoi interventi fossero forse più legate a una mancanza di accettazione personale piuttosto che a sole esigenze professionali: «Non dire così perché io non ci credo. Dì invece che non ti piacevi e non ti accettavi e ti sei rifatto». Collovati ha evidenziato come, a suo parere, l’estetica e la chirurgia plastica siano spesso influenzate anche da fattori personali e psicologici, che vanno oltre le mere esigenze lavorative.

