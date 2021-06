“SPERO DI NON FINIRE LA MIA VITA SOLA, DA UN PUNTO DI VISTA SENTIMENTALE” - ROMINA POWER A “OGGI È UN ALTRO GIORNO” SI SCIOGLIE E MANDA MESSAGGI INDIRETTI AD AL BANO: “SUL PALCO SIAMO SEMPRE GLI STESSI, È ANCORA MOLTO DIVERTENTE LAVORARE CON LUI. POI CERTO, FUORI SONO CAMBIATE MOLTE COSE” - I SOGNI SUL PADRE TYRONE E IL RAPPORTO CON LA SUOCERA: “AVEVA UN’INGENUITÀ SIMILE A QUELLA DEI BAMBINI. LA PIÙ GRANDE CONFERMA DI AMORE CHE HO AVUTO DA LEI È STATA…” – VIDEO

Romina Power, ospite a Oggi è un altro giorno, racconta alla conduttrice Serena Bortone della difficoltà nel superare la perdita del padre Tyrone. Ricorda di aver visto la mamma arrivare in Messico, dove lei e la sorella erano state mandate, e in quell'occasione le disse che il padre non c'era più. Quel momento ha segnato la sua vita per sempre.

Spiega di non avere molti ricordi del padre ma solo sogni: «Questi sogni sono venuti fuori quando io ho iniziato a fare delle ricerche su di lui, per capire chi fosse, a quel punto ho iniziato a sognare di mio padre, a volte in situazioni in cui mi immaginavamo che potevamo stare, altri più metafisici». Poi continua: «Dopo l'arrivo della mia prima figlia ho sentito il bisongo di conoscerlo sul serio. Ho capito che era una persona fantastica, so che avrebbe potuto insegnarmi tanto».

Romina Power quindi spiega di aver iniziato un percorso di ricerca di 25 anni alla fine del quale è nato il libro. Parla poi delle crisi avute nel corso della vita chiarendo: «La pace l'ho trovata nel Buddismo una forma che mi completa e che per me non ha discrepanze».

Racconta di quando la mamma andava a Cellino San Marco e confessa che Al Bano non amava molto quei momenti per delle problematiche e discussioni tra suocera e genero. Ammette che nell'incontro con Cellino si è stupita delle tante ore passate a tavola e dei grandi saluti: «Era molto strano, ma era bello, capivo che era tutto amore».

Ricorda il rapporto con la suocera bellissimo: «Aveva un'ingenuità simile a quella dei bambini. Io e lei abbiamo allevato i 4 figli. La più grande conferma di amore che ho avuto da lei è stato quando nel 2013 abbiamo cantato di nuovo insieme con Al Bano a Mosca e lei si è pagata il biglietto da sola in prima fila e si è lanciata su di me per baciarmi».

Il rapporto con Al Bano è molto cambiato ma ammette: «Sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene». Poi conclude dicendo: «Spero di non finire la mia vita sola, da un punto sentimentale

