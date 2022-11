23 nov 2022 19:29

“STA DICENDO UN PO’ DI CAZZATE” – A “BELVE” MASSIMO FERRERO SBROCCA CON LA FAGNANI QUANDO LEI GLI RICORDA TUTTE LE SUE GIRAVOLTE POLITICHE: “SONO SEMPRE STATO SESSANTOTTINO E ANDAVO A FARE LE GUERRE A BATTIPAGLIA QUANDO LEI NON ERA ANCORA NATA. NON HO MAI CAMBIATO IDEA, POI DOPO IL MURO DI BERLINO È FINITA. ORA SONO MELONCINO”- “A ME IL POPOLO ME AMA PERCHÉ SO’ UNO DI LORO. I TIFOSI? ME NE FREGA ZERO, SI SENTONO PADRONI DELLE SOCIETÀ. VENISSERO A LAVORARE…” - VIDEO