“STAI ROSICANDO, IO FILTRI NON NE HO MAI USATI E HO PUBBLICATO FOTO ANCHE QUANDO NON ERO IN FORMA" - LA SBROCCATA DI ALENA SEREDOVA APPARSA DIMAGRITA SUI SOCIAL NEI CONFRONTI DI UN HATER IL QUALE HA IPOTIZZATO CHE L’EX DI BUFFON USI DEGLI ESCAMOTAGE PER APPARIRE PIÙ MAGRA NEGLI SCATTI SUL WEB - "DOPO 10 ANNI HO PERSO TANTI CHILI, ORA MI VA TUTTO GRANDE”- PRIMA DELL’ESTATE ERA STATA ACCUSATA DI ESSERE INGRASSATA E SUI SOCIAL ALENA AVEVA SCRITTO: “QUALCHE CHILETTO IN PIÙ C’È, PERÒ MIO MARITO DICE CHE…”

È stata spesso vittima di bodyshaming , "colpevole" di aver preso qualche chilo dopo le gravidanze. Ma Alena Seredova , modella ed ex moglie di Gigi Buffon ha sempre risposto a tono agli hater. Prima dell’estate era stata accusata di essere ingrassata e sui social aveva scritto: «Siamo sinceri, qualche chiletto in più c’è, però mio marito dice che non sono niente male. E io sono felice. Ho deciso che me ne frego, non del tutto, ma ci sto provando a fregarmene abbastanza». Ora invece è dimagrita e ha mostrato con orgoglio la sua forma fisica ritrovata.

La dieta

«Dopo 10 anni ho perso tanti chili, ora mi va tutto grande», ha confessato su Instagram.

I follower hanno chiesto ad Alena Seredova il motivo del suo cambiamento fisico e lei non ha esitato a spiegare di aver voluto dimagrire e di essere soddisfatta del risultato ottenuto: «Per una volta devo dire che ti do ragione.

Sono stata proprio brava e mi sono rimessa in forma. La stupidaggine che ho fatto è che in questi ultimi 10 anni in cui continuavo ad avere sempre qualche chiletto in più ho dato via tutto quello che mi stava piccolo. Adesso mi sarebbe stato utile, perciò mi aspetta l’obbligo di shopping, che non è mai il mio preferito… Ma mi è tutto grande ragazzi!».

La nuova forma fisica

Alena Seredova è visibilmente felice di aver perso peso sulla bilancia. «Sei stupenda, dimagrita, anche se non lo vuoi far vedere», ha commentato una follower. E la soubrette ha risposto: «Non è che non lo voglio far vedere.

Non lo nascondo, ma non faccio neppure una propaganda girando per la città in mutande». Ovviamente non sono mancate le malelingue e qualcuno le ha puntato il dito contro, ipotizzando che usi un qualche escamotage per apparire più magra negli scatti sul web.

Ma anche in questo caso la replica di Alena Seredova non si è fatta attendere: «Ecco rosichi allora… Perché per una volta che ho perso tanti chili devi… Io filtri non ne ho mai usati e ho pubblicato foto anche quando non ero in forma… Perciò non offendere!».

