“STASERA VEDRÒ LA ROMA CON UN MONOCOLO” - ANTONELLO VENDITTI È IN OSPEDALE PER UN INTERVENTO A UN OCCHIO: “UNA COSA NON GRAVE. SONO SANO COME UN PESCE, PERÒ SICCOME VEDO TUTTO STORTO DEVO OPERARMI” - IL PROBLEMA CHE L’HA COSTRETTO A RICORRERE ALLA CHIRURGIA È UN PUCKER MACULARE: UN’AFFEZIONE DELL’OCCHIO DOVUTA A UNA… - VIDEO

Non sarà allo stadio per tifare la sua amata Roma, Antonello Venditti, che è impegnato in un'operazione all'occhio. A comunicarlo è lo stesso cantante ha postato un video su Instagram stamattina per annunciare ai suoi fan il motivo della sua assenza.

Come spesso fa quando la sua squadra del cuore gioca in casa, Venditti sarebbe andato allo stadio, ma oggi glisserà. «Insomma, avete capito no?» dice nel video mentre indossa il camice e la cuffietta dell’ospedale, era in attesa di andare in sala operatoria. E spiega: «Una cosa non grave all’occhio, che vedete dilatato» ha aggiunto. «Sono sano come un pesce, però siccome vedo tutto storto sarebbe utile che lo facessi. E ho deciso di farlo, ed è bella la decisione. Vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene, che poi è una struttura pubblica» continua

Il problema all’occhio che l'ha costretto ad operarsi, si chiama pucker maculare. Ha promesso di spiegare per bene tutto ai suoi fan dopo l’operazione. E' un’affezione dell’occhio dovuta a un’alterazione dell’umor vitreo, che comporta la formazione di tessuto fibroso-cicatriziale in corrispondenza della macula, la zona centrale della retina. La conseguenza è l'alterazione della vista.

Una cosa è certa: anche da un occhio solo, Venditti vedrà la partita : «Stasera vedrò la Roma con un monocolo...» precisa Venditti.

