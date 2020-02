12 feb 2020 18:45

“È STATO UN ERRORE IMPERDONABILE” - SUPER GAFFE DI BRUNO VESPA A “PORTA A PORTA” CHE PER OMAGGIARE MIRELLA FRENI MANDA IN ONDA UN VIDEO DI LUCIANO PAVAROTTI CHE CANTA CON UN ALTRO SOPRANO, RENATA SCOTTO, ANCORA VIVA E VEGETA - IL CONDUTTORE LÌ PER LÌ NON SI ACCORGE DELL’ERRORE, POI SUL PROFILO FACEBOOK DELLA TRASMISSIONE COMPARE UN POST RIPARATORIO…