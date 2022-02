6 feb 2022 11:00

“È STATO IL FIGLIO DI AMADEUS A SCEGLIERMI. GLIELO CHIEDEVANO I COMPAGNI DI SCUOLA” – SANREMO 2022 CHIUDE IN BELLEZZA CON SABRINA FERILLI, CHE CON IL SUO “NON MONOLOGO”, E LA PRESENZA SUL PALCO DA "SORA CECIONI" FA IMPAZZIRE I SOCIAL - “QUANDO TI CHIAMANO PER SANREMO TI FANNO GIURARE DI NON PARLARNE CON NESSUNO, PEGGIO DEL KGB, MUTI E CHIUSI IN CASA FINO AL DEBUTTO” – “UN FUTURO AL FEMMINILE PER SANREMO? MA FIGURIAMOCI SE AMADEUS SE NE VA. LO DICE, COME MATTARELLA, POI RESTA.” – “STA ANCORA IN VITA IL PORO MORANDI? L’AVETE FATTO ESIBI’ ALLE 2 DI MATTINA…" VIDEO