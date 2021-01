“È STATO STRAZIANTE VEDER MORIRE MIA MADRE” – ASIA ARGENTO A “STORIE ITALIANE” PARLA DEL TORMENTATO RAPPORTO CON DARIA NICOLODI: “QUANDO MI PICCHIAVA FINGEVO DI ESSERE MORTA, COME FANNO I SERPENTI PER NON ESSERE MANGIATI. ORA CHE NON C’È PIÙ, MI MANCANO I SUOI BACI. PRIMA CHE MORISSE HO POTUTO DARLE L’ULTIMO ABBRACCIO. MI SENTIVO IMPOTENTE” – E SULLA FARSA CON “FURBIZIO” CORONA… - VIDEO

Lunga e toccante intervista di Asia Argento nella seconda parte della puntata di Storie Italiane di oggi, su Rai1. Ospitata da Eleonora Daniele per presentare il suo libro ‘Anatomia di un cuore selvaggio’, la figlia di Dario Argento ai microfoni di Storie Italiane ha ripercorso la sua infanzia difficile e il tormentato rapporto con la mamma, l’attrice Daria Nicolodi, scomparsa il 26 novembre scorso. “

Prima che morisse ho potuto darle l’ultimo abbraccio. Mi sentivo impotente. È stato come vederla morire al rallentatore, per me è stato straziante” ha dichiarato senza riuscire a trattenere le lacrime. “Da piccola mi picchiava. Lo ha fatto fino a quando ho compiuto 14 anni […] Non sono nata forte. Sono diventata più sicura di me solo intorno ai 40 anni […] Se potessi tornare indietro, non sarei in grado di cambiare in alcun modo il corso degli eventi, sarei sempre indifesa”.

Sul difficile rapporto con la mamma ha poi aggiunto: “Quando mi picchiava fingevo di essere morta, come fanno i serpenti per non essere mangiati […] Ora che non c’è più, mi mancano i suoi baci. Chi ha la mamma non trema. Io, che non ce l’ho più, tremo di continuo. È grazie a lei che ho imparato a mia volta ad essere mamma […] Anche di recente a volte mi attaccava e io reagivo. Forse, però, sarebbe stato meglio non reagire più e darle sempre ragione”.

Nel corso dell’intervista Asia Argento a Storie Italiane ha ricordato anche la sorella Anna, morta in un incidente stradale nel 1994. “Era una ragazza straordinaria. Vorrei che i miei figli avessero conosciuto la zia Anna […] Mia madre ha sofferto tanto per la sua morte, non c’è cosa più dolorosa della perdita di un figlio” ha confessato ad Eleonora Daniele, mentre sui figli ha ammesso: “Non è stato facile crescerli da sola. Questo ha cambiato il senso della mia esistenza.

Un tempo ero una persona più egoista: da quando sono diventata mamma, invece, le mie priorità sono cambiate”. Immancabile, alla fine dell’intervista, un riferimento a Fabrizio Corona: “Anche lui, come me, ha sofferto tanto nella vita. Non c’è nessun ritorno di fiamma, ma voglio molto bene a lui e alla sua famiglia” ha dichiarato.

