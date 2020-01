DAGONEWS

taylor mega si difende su instagram 5

«Sono frastornata. È stato qualcosa di non previsto. Ci ha spiazzato». Taylor Mega si agita, è un fiume in piena. Si aspettava di fare un collegamento con “Live Non è la D’Urso” per congedarsi dal piccolo schermo e si è ritrovata travolta dalle critiche per una foto in cui fa il dito medio davanti alla camionetta della polizia.

Un’immagine che ha provocato l’indignazione della padrona di casa che ha congedato Taylor facendole capire di non essere più ospite gradita. «Hanno voluto fare questa messa in scena senza motivo, non c’era astio con la D’Urso. Sono in dubbio se pubblicare la conversazione con gli autori».

Il dito medio a chi era rivolto?

Faccio spesso il dito medio nelle foto. È evidente che non è alle forze dell’ordine, ma è alla fotocamera.

taylor mega e barbara d'urso 3

Evidente no, anzi fraintendibile.

È tutto fraintendibile se si legge nel modo sbagliato. È palese. Mi sarei dovuta girare e fare il dito medio verso la camionetta se avessi voluto offendere.

taylor mega si difende su instagram 1

Ma ti scusi con le forze dell’ordine?

Una scusa non è dovuta perché non c’era l’intenzione, ma se si è creato questo fraintendimento l’ultima volontà era quella di offendere chi indossa la divisa. Li ho pure ringraziati pochi giorni fa dopo che ho subìto il furto in casa.

Ma andare in tv per dire che non andrai più in tv. Non è un controsenso. Hai Instagram per comunicare con i tuoi follower.

Infatti io non volevo più andare. Tanto è vero che erano un po’ di giorni che facevo le dirette da casa. Continuavano a chiamarmi gli autori per dirmi che sarebbe stata l’ultima volta. Io continuavo a insistere che non volevo andare fino a quando non mi hanno convinta dicendomi: “Vieni, così dici che questa è l’ultima volta e che ti assenterai per un po’ perché sei impegnata in altri progetti.

barbara d'urso 2

Ci fai un favore e ci sembra anche giusto visto che ti abbiamo dato molto spazio”. Io di questo ho gli screenshot e i messaggi vocali. Io dovevo fare il collegamento solo per dire questo e invece mi hanno inserita in un talk nel quale non avrei dovuto essere. Mi hanno coinvolto in dinamiche e io non potevo esimermi dal rispondere.

E ti sei trovata di fronte l’avvocato di Antonella Elia che ha tirato fuori la foto.

Quell’immagine è sui social da due anni. Secondo me all’avvocato dell’Elia è stato detto dagli autori di tirare fuori questa storia per trovare una scusa per dirmi di non andare più. Quella foto è in circolazione da due anni.

taylor mega

Perché fare i moralisti adesso? Io non dovevo avere un confronto con il legale dell’Elia. Solitamente prima di andare in trasmissione ti danno la scaletta delle persone che ci sono in diretta e questa persona non era stata menzionata. Perché mentre si parla del fatto che l’Elia che mi dà della mignotta, mi tirano fuori la foto della camionetta della polizia. Che c’entra?

taylor mega 6

Davanti alla foto la D’Urso non si poteva comportare diversamente…

Barbara sapeva che sarebbe uscita quella foto. Mi hanno voluto tendere un trappolone perché non accettavano il fatto che io volevo assentarmi dalla tv. Io gli alzo lo share. Basta guardare che da “Ciao Darwin” al “Grande Fratello Vip” le puntate più viste sono quelle dove c’ero io. Anche a “Live Non è la D’Urso” la puntata più vista è stata quella in cui ho fatto il collegamento ubriaca.

Ma perché la D’Urso dovrebbe avercela con te?

Un malinteso.

Su cosa?

BARBARA DURSO E TAYLOR MEGA

A lei non va bene che io voglia assentarmi dalla scena per un po’. Non l’ha digerita perché è stata una mia decisione unilaterale. Ci sono tante cose che potrei dire, ma non voglio tirare fuori cose personali.

Pensi che quello che è successo ti potrà creare qualche problema?

Poteva creami qualche problema se volevo fare ancora televisione, ma io voglio distaccarmi. Se si vuole lavorare in certi ambiti la tv che ho fatto per un anno viene considerata trash. Pe questo volevo staccare la spina. Alla moda e al cinema non piaci. Molte agenzie mi dicevano che non avevo un’immagine pulita e che dovevo distaccarmi. Adesso ho altri progetti.

TAYLOR MEGA

Quali?

Mi sto preparando per il cinepanettone di Massimo Boldi. Non posso rivelare la mia parte, è ancora top secret.

Come ti ha agganciato Boldi?

Ci conosciamo da molto tempo e si parlava di fare un film insieme. Ci siamo stati sempre molto simpatici. Vorrei impegnarmi e studiare per diventare attrice.

Come sono andate le vendite del calendario? Quanti soldi hai dato all’associazione contro la violenza sulle donne?

taylor mega copertina calendario for men

Le vendite sono andate benissimo. Ancora non possiamo dire sold out, i dati certi li avremo a fine gennaio. Io ho dato il mio cachet all’associazione. I 30mila euro non li ho intascati.

Come vanno le attività imprenditoriali?

Campo soprattutto con Instagram che è la mia fonte più redditizia. Ogni tanto faccio qualche campagna, ma faccio un sacco di serate. La linea di costumi va bene.

Situazione sentimentale?

tette a tette tra erica piamonte taylor mega

Sono single, ma andrò alle Maldive con una persona. Ma non c’è un fidanzamento ufficiale (ride).

Tornando alla tv, come la vedi Antonella Elia al Grande Fratello?

No comment. È entrata al Grande Fratello perché l’ho riesumata.

antonella elia vs taylor mega 1 2 taylor mega taylor mega urbano cairo jade e taylor mega 1 taylor mega 2 taylor mega taylor mega taylor mega taylor mega 1 taylor mega 3 taylor mega 4 taylor mega 5 TAYLOR MEGA E HORMOZ VASFI IL TOPLESS DI TAYLOR MEGA TAYLOR MEGA E HORMOZ VASFI IL TOPLESS DI TAYLOR MEGA taylor mega 4 taylor mega 6 taylor mega lato b 1 taylor mega 7 taylor mega 4 taylor mega (1) taylor mega 3 taylor mega 1 taylor mega (2) taylor mega lato b taylor mega taylor mega champagne taylor mega lato b (2) taylor mega 3 taylor mega con il suo calendario taylor mega 1 taylor mega

barbara d'urso 1

taylor mega senza mutande

taylor mega e barbara d'urso 1 taylor mega si difende su instagram 3 taylor mega si difende su instagram 2 taylor mega e barbara d'urso 2