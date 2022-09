“LA STORIA BLASI-TOTTI? È STATA TRASCURATA DAI GIORNALI PER LASCIARE IL POSTO ALLA POLITICA 'GRIGIA' CON I RISULTATI CHE POI CONOSCIAMO” – TONY DAMSCELLI IN LODE DELLA “CRONACA ROSA” E DEL GOSSIP, SNOBBATI CON MIOPIA DAI GIORNALONI: “È FIGLIA DELLA LETTERATURA ROSA CHE HA RADICI STORICHE, PASSANDO DALLE FIABE AI ROMANZI. I TABLOID INGLESI VENDEREBBERO ANCHE GLI SPAGHI SU UNA VICENDA COME QUELLA DI ILARY E FRANCESCO. DA NOI ABBIAMO I RAPPRESENTANTI DELL'INTELLIGHENZIA CHE…”

Da “il Giornale”

A proposito della telenovela fra l'ex calciatore della Roma Francesco Totti e la di lui consorte (ora ex) Ilary Blasi. Quando alla base della ricchezza e della fama non c'è un adeguato livello culturale, non dovrebbe suscitare meraviglia se poi tutto finisce in cafonaggine.

Calogero Chinnici

Risposta di Tony Damascelli

Gentile signor Chinnici, rispondo alla Sua lettera che è simile a molte altre su questa vicenda frizzante. È curioso come alcuni giornali e alcuni opinionisti ritengano il dissidio tra un calciatore e la moglie, attrice televisiva, come un pettegolezzo senza alcun risvolto interessante e poi invadano i social con tweet e affinità varie su questioni ugualmente marginali ma utili per farsi riconoscere.

Tony Damascelli

La storia Blasi-Totti, citati per cognome, appartiene alla cronaca rosa che è stata trascurata dai giornali per lasciare il posto alla politica «grigia» con i risultati che poi conosciamo. La cronaca rosa è figlia della letteratura rosa che ha radici storiche, passando dalle fiabe ai romanzi. Chi legge, ascolta, osserva cerca di sbirciare la vita altrui, il gossip è dunque popolare ma quando scade nella volgarità o nell'insulto allora cambia la sua tinta e da rosa diventa nera.

I tabloid inglesi venderebbero anche gli spaghi (termine tipico del giornalismo antico) su una vicenda come quella di Ilary e Francesco, citati stavolta per nome di battesimo, con fotografie in prima pagina, testimonianze, pedinamenti, come hanno fatto e continuano a fare con la famiglia reale. Da noi abbiamo i rappresentanti dell'intellighenzia che sorvolano per dedicarsi non si sa bene a che cosa ma rivolta sicuramente a loro medesimi.

