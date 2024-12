“STRISCIA NON SARÀ CANCELLATO, È IL PROGRAMMA PIÙ LONGEVO E IDENTITARIO DI CANALE 5” – CARLO FRECCERO: “SOFFRE IN TERMINI DI SHARE, È VERO. RICCI DEVE DISTRICARSI TRA L’INCUDINE DE MARTINO E IL MARTELLO DELL’AUTOCENSURA, DEL NON POTER PIÙ SCHERZARE SU NESSUNO” – “SE RICCI SE NE VOLESSE ANDARE, MEDIASET DOVREBBE FARE DI TUTTO PER TRATTENERLO. SI POTREBBE TRASFORMARE STRISCIA IN VERSIONE EXTRALARGE, SETTIMANALE DA PRIMA SERATA…” – “DE MARTINO? UNISCE COMICITÀ E SEDUZIONE, TUTTE LE DONNE TATUATE IN TUTA STRAVEDONO PER LUI….”

Carlo Freccero, dopo 37 anni potrebbe concludersi l’era di Striscia la notizia su Canale 5?

[…] Non credo che Striscia sarà cancellato dal palinsesto perché è il programma più longevo di Canale 5, ed è soprattutto il più identitario. Soffre in termini di share, è vero; ma il suo rating – cioè il numero di spettatori – è assai superiore alla maggior parte dei programmi di prime time della rete, a parte quelli di Maria De Filippi.

Però quanto ad ascolti la battaglia con i pacchi di Stefano De Martino è persa.

Vero, ma il merito è di De Martino che è esploso come showman e con il “Dottore” Pasquale Romano ha trasformato Affari tuoi in un game show, anzi […] un format show che specula in forma ludica sulla ludopatia degli italiani.

Quindi il miglior competitor di Affari Tuoi resta Striscia?

Se Canale 5 volesse tornare leader in quella fascia dovrebbe prendersi lei De Martino: unisce comicità e seduzione, ha creato nuovi target, tutte le donne tatuate in tuta stravedono per lui. […]

[…] Ma nell’era di Pier Silvio il genere principe di Canale 5 è il reality.

Non c’è dubbio, in questi anni i reality hanno asfaltato tutto, anche per ragioni di budget, a Mediaset ci sarà da lavorare parecchio sulla qualità dei programmi in prime time prima che la Rai si riorganizzi anche in questa fascia. A Mediaset si è persa la comicità, e questo è un ulteriore problema per Striscia.

Per non parlare della satira, anch’essa in via di estinzione.

E qui il conflitto è con i talk show. Striscia fa un infotainment che vuole aggredire la realtà, non la annacqua nella propaganda e nella censura come i talk; ma resta il fatto che bisogna comunque fare i conti con la cultura del politicamente corretto. Oggi si rischia più con una battuta che con un insulto.

Antonio Ricci e Beppe Grillo: declini paralleli?

L’analogia è suggestiva, ma fuori luogo. Grillo si è bruciato da solo, prima votando Von der Leyen, che fu la fine del governo gialloverde, poi appoggiando Draghi. Ricci deve districarsi tra l’incudine De Martino e il martello della libera informazione sotto tutela, dell’autocensura, del non poter più scherzare su nessuno.

E magari un fuorionda di troppo può essere fatale.

Apparentemente sì, ma non vedo connessioni col fuorionda di Giambruno […]. […] non mi parve un colpo sotto la cintura alla Meloni prima, chiudere Striscia non mi sembrerebbe una vendetta ora.

E se fosse Ricci a volersene andare da Mediaset?

Mediaset dovrebbe fare di tutto per trattenerlo. Se posso dare un consiglio, si potrebbe trasformare Striscia in versione extralarge, settimanale da prima serata, qualcosa di analogo a Le Iene . La genialità di Ricci tornerebbe all’età del Drive in, alle sue origini del comico puro, e lo farebbe alla grande. I tempi sono maturi: la storia a volte si ripete, la televisione sempre.

