“STRISCIA LA NOTIZIA STA RISALENDO” – ANTONIO RICCI SMENTISCE LE VOCI DI CHIUSURA DEL PROGRAMMA, DOPO CHE PIER SILVIO BERLUSCONI (RISPONDENDO A UNA DOMANDA DI GIUSEPPE CANDELA) HA DETTO CHE LA TRASMISSIONE “STA SOFFRENDO”: “CONTROLLANDO I DATI D'ASCOLTO, AL 99,9% STRISCIA È LA TRASMISSIONE PIÙ VISTA DELLA SERATA DI CANALE 5, SUPERANDO I PROGRAMMI CHE LA SEGUONO E CHE PER DI PIÙ NON HANNO COME CONTROPROGRAMMAZIONE IL 'FENOMENO' DEI PACCHI’. NEL FUTURO, PER RENDERE PIÙ ATTRATTIVA L'OFFERTA, CI SARÀ DA LAVORARE PARECCHIO SULLA QUALITÀ DEI PROGRAMMI IN PRIME TIME…” - VIDEO

LA RISPOSTA DI PIER SILVIO BERLUSCONI A GIUSEPPE CANDELA

1. LA RISPOSTA DI PIER SILVIO BERLUSCONI SU “STRISCIA LA NOTIZIA”

Domanda di Giuseppe Candela: Rispetto alla storia di Antonio Ricci, immaginate delle alternative in quella fascia oraria che un po' fatica?

Risposta di Pier Silvio Berlusconi: Allora guarda, per quanto riguarda la prima domanda, è innegabile che oggi Striscia è in un momento, diciamo così, faticoso, no, l'hai detto tu stesso. Con 37 anni di storia al passato è anche abbastanza normale. Succede. È innegabile però che sia molto faticoso partire con i prodotti con un divario così importante rispetto alla concorrenza di Rai Uno.

Io parlo con Antonio, abbiamo un ottimo rapporto, sono fiducioso che lui trovi la strada per tornare a crescere in qualche modo con il cambio di conduzione è già successo le ultime due sere e quindi conto di continuare a lavorare con Antonio Ricci, su Striscia la notizia. Poi in futuro chi lo sa che in futuro ci possano essere anche degli altri prodotti? Un'alternanza di prodotto, come avviene nel Preserale, sia per noi che per la Rai, come la Rai ha fatto in Access. Questo non escludo, ma onestamente ad oggi io conto sul lavoro che Antonio Ricci sta facendo per rialzare almeno di un po' il risultato di Striscia la notizia...

2. RICCI, STRISCIA STA RISALENDO, AL 99.9% AL TOP SERATA CANALE 5

(ANSA) - "Sono tranquillissimo perché questi sono momenti vissuti di già. Striscia sta pian piano risalendo e tutti noi stiamo lavorando con la solita serietà. Controllando i dati d'ascolto, al 99,9% Striscia è la trasmissione più vista della serata di Canale 5, superando i programmi che la seguono e che per di più non hanno come controprogrammazione il 'fenomeno' dei pacchi".

A sottolinearlo è Antonio Ricci, papà di Striscia la notizia, a proposito delle dichiarazioni dell'Ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che ha parlato di "momento faticoso" per il tg satirico, pur dando fiducia allo storico autore, e non ha escluso per il futuro l'ipotesi di "un'alternanza di prodotti" in quella fascia oraria. "Nel futuro, per rendere più attrattiva l'offerta, ci sarà da lavorare parecchio sulla qualità dei programmi in prime time, prima che la Rai si riorganizzi anche in questa fascia", conclude Ricci.

