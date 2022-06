“ORA STA PRENDENDO IL SUO POSTO QUEL BIONDO E DELICATO PROFESSORINO CHE SA FAR RIDERE RESTANDO SERIO COME I COMICI PIÙ RAFFINATI…”

Natalia Aspesi

UNA VECCHIA MACCHIETTA CHE MI RIFIUTO DI CITARE

Dal “Venerdì di Repubblica”

Sono rimasto inorridito dalla festa in barca per festeggiare i 70 anni di XX, trasmessa, credo, dalle Iene, programma nel quale mi sono imbattuto per caso. Ho 76 anni e ormai quasi nulla mi scandalizza.

E tuttavia una "festa" nella quale il festeggiato, circondato da impresentabili cicisbei, si esibisce per tutto il tempo in cui sono riuscito a seguirla (circa 10 minuti) in un repertorio ininterrotto di parolacce è stata una esperienza orrenda, umiliante per tutti. Sono arrivato a dubitare che tutto facesse parte di un talk show a pagamento a favore del festeggiato, costretto per contratto a esibirsi in una delle sue peggiori performance.

natalia aspesi 2

Non stimo né stimerò mai XX, rimango ancora stupito del perché venga invitato, come tuttologo a pagamento, in moltissimi talk show, senza che dica mai nulla da ricordare, a parte i soliti insulti agli sventurati interlocutori. Ma mi chiedo ingenuamente se anche chi lo stima non provi vergogna ad assistere a tali obbrobri.

Andrea La Francesca - Novara

Risposta di Natalia Aspesi

Decenni fa il giornale mi chiese una presa in giro di XX che iniziava la sua carriera di macchietta politica, e io risposi che mai avrei scritto quel nome per non collegarlo al mio. Mi scuso per averlo cancellato anche dalla sua lettera, ma credo che sia ovvio capire di chi lei parla.

È quasi mezzo secolo che XX si ripete come un vecchio comico del varietà, arrivando adesso persino a fare a botte, poveruomo; eppure interlocutori ne trova sempre, non sventurati ma complici. Che sia una immagine sinistra dello spettacolo conta poco, conta invece che sia deputato della Repubblica, sindaco di una cittadina, sia stato europarlamentare e sottosegretario al ministero dei Beni culturali.

La sua carriera politica non credo sia finita, potrebbe diventare ministro, quella di comico forse sì perché sta prendendo il suo posto quel biondo e delicato professorino ovunque invitato perché sa far ridere restando serio come i comici più raffinati.

