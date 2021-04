“SUCA” LO PUOI DIRE SOLO DA UOMO A UOMO, ALTRIMENTI È CATCALLING – OTTAVIO CAPPELLANI SCATENATO: "IL “CATCALLING” NON VUOL DIRE “CHIAMARE IL GATTO”, BENSÌ “CHIAMARE LA MICIA”. CI SONO RAGAZZE CHE NESSUNO GLI FA IL CATCALLING MA POI TORNANO A CASA E FANNO IL VIDEO DI DENUNCIA LO STESSO. INVITARE UNA DONNA A CENA È CATCALLING, LO SANNO TUTTI CHE NON LA STAI INVITANDO A CENA PERCHÉ TI SEMBRA DENUTRITA…" - VIDEO

Ottavio Cappellani per la Sicilia

ottavio cappellani

Il “catcalling” non vuol dire “chiamare il gatto”, bensì “chiamare la micia”. Consiste nell’usanza diffusa di emettere suoni, per lo più gutturali, al fine di attirare l’attenzione di una ragazza che sta passando. Il catcalling, secondo coloro che lo praticano, farebbe in maniera che i suoni emessi, tipo grufolare, scatarrare, singultare, causino nel sesso femminile una sorta di arrapamento incontenibile.

Dipende dal luogo. Se sei in una strada di un quartiere popolare, fai lo scippatore e sei seduto sul tuo motorino, il catcalling non si fa. Se sei nel privé di una discoteca, fai il calciatore, e hai le magnum di champagne sul tavolo, puoi mandare il tuo bodyguard a fare catcalling per conto tuo, di solito non si offendono moltissimo.

A me fanno molto il catcalling, ma siccome sono maschio devo subire e quando torno a casa piango da solo nel bagno per non farmi sentire. Non abbiamo alcuna difesa contro il catcalling delle donne. Alcune mi toccano il culo e poi io penso che in fondo è stata colpa mia e mi colpevolizzo. Questo è ancora peggio della toccata in culo in sé.

AURORA RAMAZZOTTI

Molti sbagliano a fare catcalling perché non hanno i social, infatti nei social si vedono molti culi con le frasi poetiche. Se passa un culo e volete fare catcalling dovete recitare una poesia. Meglio se al tramonto. Però può capitare che si offendono anche così. Valle capire.

Non puoi dire che non capisci le donne perché è sessismo. Se non le capisci fingi. Annuisci.

aurora ramazzotti sbrocca con gli hater 1

Ci sono ragazze che nessuno gli fa il catcalling ma poi tornano a casa e fanno il video di denuncia lo stesso.

Conosco una ragazza che Brad Pitt le ha fatto il catcalling e si è vantata con le amiche, ma le amiche si sono indignate e le hanno detto che non era una bella cosa, poi si sono picchiate e adesso non si parlano più.

Un mio amico fa il catcalling alle vecchie all’uscita della chiesa, alcune lo prendono a borsettate altre gli offrono il fernet.

Lo sguardo fisso per non essere catcalling non deve durare più di due secondi virgola otto. Una ragazza ha picchiato un ragazzo che l’ha guardata fissa per tre o quattro secondi, anche se quello aveva il bastone bianco e il cane pastore.

Parlare di catcalling è pericolosissimo, non sai come muoverti e qualunque cosa dici sbagli sempre, ma a me ieri non mi venivano idee per la rubrica così ho rischiato.

Dicono che fare sesso occasionale con gli sconosciuti sia molto eccitante. Ma visto che il catcalling è vietato devi mandare una raccomandata con la ricevuta di ritorno.

Una delle maniere per non farsi accusare di catcalling è offrire la cocaina, ma ti viene a costare una cifra e commetti reato.

Quando il catcalling era permesso io rimorchiavo un tot.

CAPPELLANI

Invitare una donna a cena è catcalling, lo sanno tutti che non la stai invitando a cena perché ti sembra denutrita. Alcuni per non incorrere nell’accusa di catcalling lavorano alla mensa della Caritas.

“Suca” lo puoi dire solo da uomo a uomo, altrimenti è catcalling.