“TALE E QUALE SHOW” SU RAI1 (22,5%) BATTE IL “GF VIP” DI CANALE5 (21,4%) - LA VIOLENZA DI “RAMBO: LAST BLOOD” SU ITALIA1 ECCITA I TELE-MORENTI (7.7%) - SU RETE4 QUARTO GRADO CON IL 5.9% DI SHARE SCAVALCA LA PARROCCHIETTA DI ZORO DI “PROPAGANDA LIVE” SU LA7 (5.5%) - BENE “FRATELLI DI CROZZA” SU NOVE (5%)

Nella serata di ieri, venerdì 15 ottobre 2021, su Rai1 Tale e Quale Show, in onda dalle 21.39 alle 24.06, ha conquistato 4.319.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.48 alle 25.07, ha raccolto davanti al video 2.449.000 spettatori pari al 15.7% di share (Grande Fratello Vip Night 1.109.000 – 24.3%) e Grande Fratello Vip Live 599.000 – 15.4%). Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.025.000 spettatori pari al 4.3% di share e The Resident 751.000 (3.5%). Su Italia 1 Rambo: Last Blood ha catturato l’attenzione di 1.695.000 spettatori (7.7%).

Su Rai3 Genitori quasi Perfetti ha raccolto davanti al video 772.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.014.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 901.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 Gomorra – La Serie ha segnato l’1.8% con 401.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.128.000 spettatori (5%). Su Real Time Bake Off Italia 2021 ha convinto 662.763 spettatori con il 2.99% di share. Su Rai Premium la replica di Fino all’Ultimo Battito sigla lo 0.8% con 175.000 spettatori e sul 20 Godzilla interessa a 219.000 spettatori (1%).

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.709.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.585.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.7% con 880.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.092.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Che Succ3de? Game ha convinto 1.294.000 spettatori pari al 5.8% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.612.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.118.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.213.000 (5.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.770.000 spettatori (7.6%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 349.000 spettatori con l’1.5% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 393.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.856.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.151.000 spettatori (22.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.001.000 spettatori con il 14.7% di share e Caduta Libera 3.394.000 con il 19.3% di share. Su Rai2 Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 280.000 spettatori con l’1.7% e NCIS 791.000 (3.8%). Su Italia1 CSI segna il 2.9% con 568.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.725.000 spettatori con il 14.2% di share e Blob segna 1.113.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 859.000 spettatori. Su La7 Gost Whisperer interessa 152.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 147.000 (0.9%) nel secondo. Su Tv8 Piatto Ricco fa compagnia a 332.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash è la scelta di 163.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 618.000 telespettatori con il 12.5% di share nella presentazione e a 1.001.000 (18.8%) nel programma vero e proprio. La prima parte di Storie Italiane interessa a 841.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 932.000 spettatori (17.6%) nella prima parte, 913.000 (18.3%) nella seconda e 719.000 (14.5%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.6% con 189.000 spettatori. Su Italia 1 CSI: NY è la scelta di 118.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Agorà convince 430.000 spettatori pari al 7.9% di share e Agorà Extra si porta al 7.2% con 358.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 55.000 spettatori con share dell’1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 121.000 spettatori con il 3% nelle News e 227.000 (4.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 169.000 spettatori pari al 3.4%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 882.000 spettatori (15.7%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.522.000 spettatori (15.2%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.353.000 telespettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 453.000 spettatori con il 7.3% nella prima parte e 713.000 (7.5%) nella seconda.

Su Italia 1 CSI: NY è la scelta di 180.000 spettatori con il 2.6% di share, il GF Vip interessa a 598.000 spettatori (4.9%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 745.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Elisir è seguito da 344.000 spettatori (6.1%), il TG delle 12 da 794.000 spettatori (9.8%), Quante Storie si porta al 6% con 690.000 spettatori e Le Storie di Passato e Presente è la scelta di 511.000 spettatori pari al 3.7% di share.

Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 184.000 spettatori con l’1.8% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 604.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 344.000 spettatori con share del 6% nella prima parte e 468.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su TV8 4 Ristoranti raccoglie 105.000 spettatori (1.4%) e 4 Hotel 158.000 spettatori (1.2%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.523.000 spettatori (12.3%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.775.000 spettatori (17.9%). La Vita in Diretta informa 1.839.000 spettatori con il 16.8% (presentazione 1.661.000 – 16.9%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.418.000 spettatori (17.3%), Una Vita ha convinto 2.534.000 spettatori con il 18.8% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.6% con 2.742.000 spettatori (finale 2.188.000 – 21.5%).

Amici interessa a 1.875.000 spettatori (19.5%) e la striscia del GF Vip a 1.796.000 (19.3%); Love is in the Air interessa a 1.654.000 spettatori (16.9%), Pomeriggio Cinque a 1.343.000 spettatori (13.5%) nella presentazione, a 1.524.000 spettatori (13.8%) nel programma vero e proprio e a 1.466.000 (11.8%) nei saluti finali. Su Rai 2 Ore 14 Light interessa a 624.000 spettatori (4.8%), Detto Fatto ha convinto 464.000 spettatori con il 4.6% di share e Mission Beauty piace a 20.000 spettatori (2%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 673.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio, 707.000 (5.4%) nel secondo e 545.000 (4.4%) nel terzo.

Big Bang Theory è la scelta di 366.000 spettatori (3.6%) e Superstore intrattiene 200.000 spettatori (2%); il GF Vip interessa a 200.000 spettatori (1.8%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.503.000 spettatori (18.1%) e #Maestri 322.000 spettatori con il 3% di share; Geo registra 1.033.000 spettatori con il 9.5% di share (Aspettando Geo 491.000 – 5.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 744.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 381.000 spettatori con il 3.5% e Tagadoc 199.000 (2%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 110.000 spettatori (1.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 TV7 convince 701.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 506.000 spettatori pari ad uno share del 15.5%. Su Rai2 Mister Wonderland segna 269.000 spettatori con l’1.7% e O anche No 92.000 (0.9%). Su Rai 3 Da Quel Giorno segna l’1.3% con 204.000 spettatori. Su Italia1 Dredd – Il Giudice dell’Apocalisse viene visto da una media di 475.000 ascoltatori con il 4.7% di share. Su Rete4 Caccia alla Spia – The Enemy Within ha segnato il 5.7% con 260.000 spettatori. Sul Nove La Confessione sigla il 2% con 312.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.294.000 (23.6%)

Ore 20.00 5.066.000 (23.6%)

TG2

Ore 13.00 1.811.000 (14.2%)

Ore 20.30 1.415.000 (6.2%)

TG3

Ore 14.25 1.597.000 (12.1%)

Ore 19.00 2.131.000 (13%)

TG5

Ore 13.00 2.748.000 (21.4%)

Ore 20.00 4.131.000 (19%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.142.000 (11.3%)

Ore 18.30 663.000 (5.1%)

TG4

Ore 12.00 241.000 (3%)

Ore 18.55 736.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 574.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.201.000 (5.5%)