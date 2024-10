Ivan Rota per Dagospia

titty temptation

Titty a Temptation Island getta l’anello di fidanzamento nel fuoco: “Può morire insieme ad Antonio”. Dopo aver visto i video del fidanzato Antonio sempre più vicino alla tentatrice Saretta, Titty ha deciso di gettare l’anello di fidanzamento nel fuoco. Poi si è avvicinata al single Edoardo: “Ora devo trovare casa”

Alfred A Temptation Island bacia Sofia che lo aveva solleticato parlando di “black connection”. La di lui fidanzata Anna, la prende malissimo…

Eleonora Cecere è arrivata a dire un "Ti ammazzo" parlando di Jessica Morlacchi. Tutto è cominciato per via del fatto che tra l'ex cantante dei Gazosa e Yulia Bruschi non scorre buon sangue. Il Grande Fratello interverrà?

jessica morlacchi

Uno schiaffone per te. Al Grande Fratello, l’ invisibile Michael Castorino a rischio squalifica? Parlando di Jessica Morlacchi con altri inquilini ha detto: “Lei ha tanti amici che hanno già fatto questo programma, le hanno dato dei consigli, cosa funziona per emergere. Io infatti ieri mentre litigava con Yulia dicevo ‘ma perché sta esagerando così?’.

eleonora cecere

Era una cosa forzata, voluta da fare. Ieri era tutta forzata quella lite, le è scappata di mano la situazione. Quando vedo queste cose dico ‘ahia, qui bisognerebbe darle qualche schiaffone perché non ci si comporta così'”. Quando vedo che attacca così è brutto“.

sonia bruganelli

Ma guarda che belle personcina l’ idraulico Tommaso Franchi: ha parlato con Lorenzo Spolverato che l’ha accusato di essere falso e privo di opinioni. Tommaso ha spiegato: “Non sono sempre così fuori, qui dentro è un contesto diverso e mi sto ambientando. Non è che non voglio dire la mia, ma ci metto del tempo ad aprirmi. Poi fuori sono molto diverso. Tu mi vedi che parlo così, ma io fuori non parlo così. Io ad esempio fuori di qui bestemmio tanto, ma proprio tantissimo, cioè io sono clamoroso“. Clamoroso?

shaila gatta 34

Ilaria Clemente, uscita momentaneamente dalla casa del Grande Fratello, é incinta? Aveva confidato di avere un ritardo nel ciclo. Da quanto pubblicato su X dagli amici parrebbe di sì: “Ci teniamo a ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in queste ore, lei sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della sua momentanea uscita dalla casa!”

Clarissa Burt ha sgamato la recita di Shaila “gatta morta”: “L’altra sera quando stava la mamma chi ha chiamato?" E Javier: “Javier! per questo non capisco, come mai poi dici che mi lascio la porta aperta?" Clarissa: "magari (Shaila e Lorenzo) stanno giocando bene, sono sempre in prima linea" E Javier:”io come sono a casa sono qua, una mina vagante”.

alfred bacia sofia a temptation

Poi continua il teatrino di Shaila. Javier le dice: “Sono sempre io quello che ti bacia”. Shaila: Ma da quando? Sulla sedia, sempre non mi abbracci... c'hai paura di toccarmi?” Javier: “No, per niente”.

Shaila: “Sembra a volte di sì..”

Poi ha paura che possa baciarla e se ne va. Ora Javier si è messo a stuzzicare Maria Vittoria perché, detto là lui, gli sta sui coglioni.

shaila gatta 1

Sonia Bruganelli commenta una sua foto: “Lo sguardo di chi pensava di essere a fare la ballerina a “Ballando con le Stelle” e capisce che la giuria vuole l’opinionista del Grande Fratello”. Alberto Matano a La Vita in Diretta chiede un parere a Paola Ferrari che non si è fatto attendere: “La Bruganelli balla bene, però la Bruganelli a me non piace. È una donna intelligente, una buona donna d’affari, imprenditrice, però non mi piace, no. C’è qualcosa che mi arriva che non è totalmente limpido. E quello che tu hai giustamente riportato è una mossa. Adesso lei secondo me fa quella che non vuole cadere nelle polemiche, ma sarà quella poi protagonista di questa edizione che le polemiche le farà. Questo è quello che penso e perché lei non mi piace“.

anna temptation island

“Ho accettato di fare Ballando anche perché, avendo conosciuto Angelo, ho conosciuto un po’ quel mondo che è il suo mondo. Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi”, aveva detto Bruganelli. Ma lo studio lo lasciano sempre insieme: ormai non si nascondono più. Con loro spesso anche il figlio Davide avuto da Paolo Bonolis.

Pomeriggio Cinque nelle intenzioni doveva essere molto diverso da quello creato da Barbara D’Urso. Infatti era ospite Flavia Vento, vegana da dieci anni, e in collegamento dalla sua macelleria l’ex gieffino Paolo Masella che le dice: “Non sono contro i vegetariani perché comunque sia ognuno ha il diritto di pensarla come vuole. Io però posso offrirti una tartare!” Vladimir Luxuria ha chiosato: “Flavia sta per piangere“. E la conduttrice Myrta Merlino: “Flavia sta malissimo”.

georgina rodriguez cristiano ronaldo

La terza stagione di “Soy Georgina” è su Netflix. La compagna di Cristiano Ronaldo parla di sé e della vita di coppia col calciatore: ha confessato di credere nella stregoneria e di avvertire la presenza del Diavolo nella loro casa in Arabia Saudita. Avrebbe visto con i figli una presenza oscura nella villa: “Un giorno, stavo mangiando da sola e all’improvviso ho alzato la testa e visto un volto: gli occhi, le spalle, le corna. E ho detto ‘Wow, sembra Satana!‘”

Dai programmi di Piero Chiambretti alla contemplazione: Melanie Francesca appartiene alla generazione “aerea”. A presentare il suo libro “Il Sussurro di un Dio”, alla Mondadori in piazza Duomo a Milano, c’ erano Stafano Zecchi, Maria Rita Parsi e Daniela Iavarone. Tra gli ospiti Melania Rizzoli e Enzo D’ Elia. A seguire cena placée al The Manzoni di Giovanni Macrì. Tra i commensali di Melanie, quasi un delizioso manga di donna in tuta argento in paillettes, Claudia Peroni, Roberto Alessi e per il taglio della torta Giacomo “Genny” Urtis in microgonna da urlo che ha chiosato: “Sono una donna con sorpresa”.

paola ferrari giacomo genny urtis