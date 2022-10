“IL TENTATIVO DI TRASFORMARE GIOVANNI CIACCI O LA TRANS ELENOIRE FERRUZZI IN SIMBOLI DELLE BATTAGLIE LGBTQ+ IN TV È UNA SCOMMESSA PERSA IN PARTENZA” – DANDOLO: "LA FERRUZZI, ELIMINATA A FUROR DI TELEVOTO DAL “GRANDE FRATELLO VIP”, È UNA PERSONA E NON UN MESSAGGIO ETICO. QUESTA RAGAZZA TRANS NON RAPPRESENTA UN BEL NULLA SE NON SE STESSA. ANZI, NON “DEVE” RAPPRESENTARE NULLA” - IL RITRATTONE DELLA TRANS: “LE UNGHIE? SONO MIE E LE FACCIO CON LA RESINA, L’ACRILICO. ORMAI FANNO PARTE DI ME. NON SAPREI NEMMENO VEDERMI SENZA”

Alberto Dandolo per Dagospia

Essere omosessuali (e sfido a contraddire chi, come me che vi scrive, lo è) è una condizione e non una scelta. Ciò premesso, noi gay non siamo categorizzabili. Siamo natura, conflitto, ragione, istinto. Siamo semplicemente vita. Non soffriamo più di chi non viene accettato perché obeso, né meno di un etero rifiutato.

Come gli etero, veniamo rimbalzati ai colloqui di lavoro e, come agli etero, ci viene permesso di ipotecare il quinto dello stipendio. Non c’è alcuna “diversità”. Ciò detto, è prevedibile che il tentativo di trasformare Giovanni Ciacci o la trans Elenoire Ferruzzi in simboli delle battaglie Lgbtq+ in televisione è una scommessa persa in partenza.

Il motivo è semplice: esistono le storie e le persone, non i simboli. Elenoire Ferruzzi, eliminata a furor di televoto dal “Grande Fratello Vip”, è una persona e non un messaggio etico. Questa ragazza trans non rappresenta un bel nulla se non se stessa. Anzi, non “deve” rappresentare nulla.

Il ruolo che la tv ha provato a cucirle addosso, oltre che insostenibile, è ingiusto. Chi ha deciso che ogni gay, trans, lesbica o bisessuale in tv debba diventare, a tutti i costi, un “simbolo”? Per quale ragione non si riesca a sganciare la persona dal gruppo, finendo per forzare il personaggio di turno a essere “bandiera” di una causa?

Come se le “minoranze” dovessero essere rappresentate come un monolite: chi è dentro un gruppo, è uguale agli altri. E quindi ciascuno è rappresentativo di tutti gli altri. Ma chi l’ha detto? I tele-morenti, sempre più avanti delle paraculate tv e persino dei codici civili, non ha abboccato alla solfa della trans “simbolo” e l'ha sbattuta fuori dal reality senza battere ciglio.

Federica Bandirali per www.corriere.it

Amante della chirurgia estetica dall’età di 16 anni e icona transgender molto conosciuta nel mondo LGBTQIA+, è una dei concorrenti più amati di questo GFVip. E’ stata vittima di bullismo da bambina

ICONA

Elenoire Ferruzzi è un’attrice, cantante e showgirl italiana che sta partecipando al Grande Fratello Vip e su cui i riflettori sono puntati ogni settimana. Amante della chirurgia estetica dall’età di 16 anni e icona transgender molto conosciuta nel mondo LGBTQIA+ (e non solo), Elenoire è molto nota per la sua immagine eccentrica (in primis per le sue lunghissime unghie) ma anche per una grande autoironia che emerge dai suoi contenuti social.

IL SUO PASSATO

Nella casa del GF Vip ha raccontato del suo passato difficile: è una donna trans che ha portato a termine il percorso di transizione e oggi, dopo aver passato anni a combattere contro bullismo e discriminazioni, è diventata un'icona gay impegnata nella sensibilizzazione dei diritti delle persone transessuali. Elemento di cui va molto fiera.

IL RAPPORTO CON LA CHIRURGIA

L'influencer non ha mai nascosto di essere ricorda alla chirurgia ma ha sempre tenuto a precisare di non aver usato i ritocchi per correggersi, ma il suo obiettivo è semplicemente stato quello di trasformarsi in un'opera d'arte e oggi è soddisfatta del risultato.

MASSIMO

“Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Ero una bambina in un corpo sbagliato. Non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui” ha detto nella clip di presentazione al Grande Fratello Vip. Mostrando anche delle foto.

LE UNGHIE

“Le mie unghie sono la mia massima espressione della mia libertà. Perché io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo. Senza paura” ha detto Elenoire che, in tv, è anche tornata a parlare di questa sua caratteristica, svelando se sono vere e come le cura: “Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza.”.

IL CINEMA

Nel 2018 Elenoire Ferruzzi debutta sul grande schermo quando Massimo Boldi e Christian De Sica la scelgono per far parte del loro film “Amici Come Prima”. Era già stata però notata sui social per alcuni suoi video irriverenti e ironici.

BULLISMO

Elenoire ha anche confessato di essere stata vittima di bullismo a scuola: “Quando ho capito di essere nata in un corpo sbagliato? Le sembrerà assurdo, ma non l’ho appreso in prima persona. Sono stati gli altri a farmi sentire sbagliata, diversa”.

