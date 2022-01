https://www.open.online/2022/01/11/covid-19-franzoni-sassoli-video/

«Dio vede e provvede»: un proverbio di uso comune, non fosse che questa volta è stato usato come insulto alla memoria di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto la scorsa notte dopo un lungo ricovero in un ospedale oncologico di Pordenone.

A pronunciare frasi ingiuriose e ad esultare per la morte del giornalista, in un video pubblicato sui social, è stato Nicola Franzoni. Si tratta di un imprenditore di Carrara, vicino agli ambienti No vax e No Green pass e agli ambienti della destra. L’uomo è stato denunciato per vilipendio da Fabrizio Volpi, coordinatore a Carrara di Italia Viva. «Abbiamo deciso di rivolgerci alle autorità competenti per porre fine a una serie di dichiarazioni farneticanti di un personaggio che ormai ha decisamente passato il segno – spiega in una nota Alice Rossetti, coordinatrice regionale di Italia Viva -. In un momento come quello che stiamo attraversando c’è bisogno di calma e pacatezza e non di farneticazioni, offese e violenza verbale. Come tutte le persone sensate piangiamo per la scomparsa prematura di David Sassoli e speriamo che chi ha oltraggiato la sua memoria venga punito severamente».

Chi è Nicola Franzoni

Franzoni ha collezionato già una serie di denunce in questi anni, alcune delle quali per vilipendio e apologia di fascismo. A gennaio del 2021, come riporta la Nazione, era stato fermato al casello di Carrara con felpe e altro materiale che aveva delle scritte contro il premier Draghi. Prima ancora, cioè a giugno 2020, era stato denunciato dopo una manifestazione a Roma del Fronte di Liberazione Popolare, una delle sigle a cui è ricondotto. E ha partecipato in questi mesi a numerosi cortei, anche nella Capitale, contro i provvedimenti governativi per il contenimento della pandemia.

DAVID SASSOLI È MORTO PER UN TUMORE DEL SANGUE.

Si è scatenata la polemica per alcuni commenti sulla morte di David Sassoli. L’ex presidente del Parlamento europeo è venuto a mancare nella notte e qualcuno ha provato ad accostare i motivi del decesso ad un effetto collaterale del vaccino anti-Covid. Nel corso della puntata dell’11 gennaio di Tagadà, talk show di La7, è intervenuto Peter Gomez, direttore della versione online del Fatto Quotidiano, mettendo a tacere ogni possibile speculazione su Sassoli:

“David era un giornalista per bene, una persona per bene, che faceva tutte le domande, comode e scomode, sapendo che il servizio pubblico serve per spiegare ai telespettatori quello che accade. L’ho conosciuto tantissimi anni fa, sono indignato per la reazione di alcuni sui social, che hanno preso l’occasione della morte di David per un tumore al sangue che gli è tornato e hanno iniziato a delirare sui vaccini e cose del genere. È veramente brutto, soprattutto perché è una delle poche persone su cui ho messo sempre la mano sul fuoco, che in un Paese come il nostro si approfitti della scomparsa per fare delle polemiche del genere”.

Anche Alessio Orsingher, conduttore del programma in attesa che Tiziana Panella recuperi dopo la positività al Covid, si unisce alle parole di Gomez: “È un odio inspiegabile, vergognoso, che non merita neanche cittadinanza in un programma televisivo”. Il giornalista cita poi Enrico Mentana, che ha scritto parole di fuoco su Facebook: “Non ho mai visto tanta cattiveria ferina e ribalda. Gioiscono per la morte delle persone con lo stesso entusiasmo dei tifosi per un gol, e quale che sia la causa del decesso lo addebitano al vaccino, ribaltando il suo accertato ruolo salvifico. Con ciò fuorviano gli sprovveduti che li ascoltano, e davvero ne mettono a rischio a vita. E per di più azzerano lo spazio per un più serio controllo critico, in mezzo a quella infrequentabile compagnia di avvoltoi”.

