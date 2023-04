“TI DICONO DI ESSERE TE STESSO QUANDO VAI IN TV: QUESTA È STATA LA DIMOSTRAZIONE CHE NON PUOI ESSERLO” – BLANCO È ANCORA INCAZZATO PER LA SBROCCATA A SANREMO (POTEVA PENSARCI PRIMA): “DA ALLORA SONO MATURATO MA MI È SPIACIUTA LA REAZIONE, SI È SFOGATA LA REPRESSIONE DI MOLTI. HO SPERATO DI FINIRE IN CARCERE ALMENO UN GIORNO” – IL NUOVO DISCO, “INNAMORATO”, I RIMPIANTI E LA CANZONE CON MINA: “IL PEZZO NON MI PIACEVA MOLTO... ABBIAMO PENSATO A UNA COLLABORAZIONE E HO SPARATO A CASO IL SUO NOME. PECCATO NON AVERLA INCONTRATA O SENTITA…”

Estratto dell’articolo di Andrea Laffranchi per www.corriere.it

blanco un briciolo di allegria 1

«Per fortuna che le rose non c’erano». Scherza Blanco seduto nella hall di un’hotel sul Lungarno dopo una delle serenate a sorpresa previste a Venezia, Firenze, Napoli e Roma per il lancio del nuovo album Innamorato. […]

«Da Sanremo ad oggi sono maturato. Però mi è spiaciuta la reazione, si è sfogata la repressione di molti: siamo in un momento in cui se fai dieci cose belle e ne sbagli una, la gente parla solo di quella. Quando sono stato denunciato ho sperato di finire in carcere almeno un giorno per far capire quanto è indietro il nostro sistema».

blanco innamorato

[…] «Già alle prove non sentivo, ma mi avevano garantito che avrebbero sistemato tutto. Quando in diretta l’ho fatto notare subito, qualcuno mi ha detto “vai avanti”. Ho sbagliato io perché ho 20 anni, ma chi ne ha 50 invece di aiutarmi ha goduto pensando agli ascolti. Non era una provocazione, forse il contesto non era giusto. Ti dicono di essere te stesso quando vai in tv: questa è stata la dimostrazione che non puoi esserlo».

L’isola delle rose ha pagato il conto, le radio sono state tiepide, e ora c’è «Innamorato» in cui la sua energia e la sua urgenza quasi punk trovano sostegno nei suoni urban. «Innamorato è un concept sull’amore in senso ampio, non solo per una persona o per la famiglia, ma per la vita». La genesi della title track riassume l’idea: «Avevo appena conosciuto la mia ragazza Martina e ho scritto per lei, ma c’è dentro anche l’Italia che mi mancava perché ero a New York per lavoro e tutto quello che stavamo vivendo».

blanco distrugge tutto a sanremo 2023

A giugno, in vista dei concerti negli stadi a San Siro e all’Olimpico («A volte bruciare le tappe è sbagliato, ma voglio crescere. E se non saranno sold out, pazienza»), ci sarà anche un docu per una piattaforma. «Ho fatto un viaggio estremo nella giungla in Bolivia, ho pure mangiato riso e scimmia... Volevo un posto incontaminato dalla globalizzazione per uscire dalla comfort zone, dalla bolla degli hotel a 5 stelle e della gente che ti ferma per strada».

amadeus e i fiori distrutti da blanco sanremo 2023

[…] In Un briciolo di allegria c’è la voce di Mina, unico feat dell’album: «Il pezzo non mi piaceva molto... abbiamo pensato a una collaborazione e ho sparato a caso il suo nome. Le abbiamo mandato una mail e ha accettato. Peccato non averla incontrata o sentita: è una regina. Un giorno vorrei portare la mia musica all’estero con un’identità potente come quella che esportava nel mondo negli anni 60. Parlo tanto di Italia, dico che è un Paese figo, che è bellissimo sentir cantare a Parigi Zitti e buoni dei Måneskin». Per questo non vuole essere strumentalizzato politicamente: «Sia chiaro, non sono fascista».

