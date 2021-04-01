“TI ECCITI QUANDO PARLI DI CASAPOUND. E’ GIUSTO CHE TU FINISCA L’ORGASMO” – TELESCAZZO DA OSTERIA A TAGADA’ TRA DAVID PARENZO E FRANCESCO BORGONOVO (LA VERITA') CHE REPLICA: "IL VICHINGO DI MODENA E QUELLO DI CAPITOL HILL SONO PREMI NOBEL IN CONFRONTO A TE, SONO ANCHE MOLTO PIÙ BELLI" – VIDEO

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Da la7.it

david parenzo francesco borgonovo david parenzo francesco borgonovo

Il faccia a faccia in diretta: "Il vichingo di Modena e quello di Capitol Hill sono premi Nobel in confronto a te, sono anche molto più belli"

david parenzo francesco borgonovo david parenzo francesco borgonovo

 

 

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MONTE DEI PACCHI DI SIENA - “DOMANI” SCENDE IN CAMPO A DIFESA DI PROFUMO E VIOLA: “COME SI PUÒ SOSTENERE CHE ABBIANO OCCULTATO O NASCOSTO QUALCOSA AGLI AZIONISTI? CHIUNQUE ERA IN GRADO DI VEDERE LE REALI CONDIZIONI DI MPS” - “SECONDO I GIUDICI DI MILANO LA GENTE HA COMPRATO AZIONI DEL MONTE DEI PASCHI PERCHÉ INGANNATA DALLA "SPICCATA CAPACITÀ A DELINQUERE" DI VIOLA E PROFUMO. COME SE NEL 2013 GLI ITALIANI FOSSERO TUTTI CONVINTI CHE MPS FOSSE UNA BANCA SANA. TUTTI SAPEVANO. INFATTI, SU ORDINE DI CONSOB E BANKITALIA, VIOLA E PROFUMO SCRIVONO CHIARAMENTE NEL BILANCIO CHE..."

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