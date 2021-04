VIDEO! CE NE E’ ANCORA COVIDDI - ANCHE ANGELA DA MONDELLO, INVECE DI RINGRAZIARE LA D'URSO PER L’ANNO DI CELEBRITA’ CHE LE HA REGALATO, MOLLA "BARBARIE": “MI HA ROVINATO 8 MESI DI VITA. HA FATTO DUE PUNTATE CON ME PER FARE AUDIENCE E SI E’ LAVATA LE MANI MENTRE IO PRENDEVO OGNI TIPO DI INSULTO - NON VOGLIO ANDARE DA LEI PER SOLDI, PERCHÉ NON NE HO BISOGNO. MI DEVE DARE IL DIRITTO DI PAROLA, LO PRETENDO” – IL VIDEO-TORMENTONE