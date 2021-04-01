Da la7.it
david parenzo francesco borgonovo
Il faccia a faccia in diretta: "Il vichingo di Modena e quello di Capitol Hill sono premi Nobel in confronto a te, sono anche molto più belli"
david parenzo francesco borgonovo
“TI ECCITI QUANDO PARLI DI CASAPOUND. E’ GIUSTO CHE TU FINISCA L’ORGASMO” – TELESCAZZO DA OSTERIA A TAGADA’ TRA DAVID PARENZO E FRANCESCO BORGONOVO (LA VERITA') CHE REPLICA: "IL VICHINGO DI MODENA E QUELLO DI CAPITOL HILL SONO PREMI NOBEL IN CONFRONTO A TE, SONO ANCHE MOLTO PIÙ BELLI" – VIDEO-
Da la7.it
david parenzo francesco borgonovo
Il faccia a faccia in diretta: "Il vichingo di Modena e quello di Capitol Hill sono premi Nobel in confronto a te, sono anche molto più belli"
david parenzo francesco borgonovo
VIDEO! CE NE E’ ANCORA COVIDDI - ANCHE ANGELA DA MONDELLO, INVECE DI RINGRAZIARE LA D'URSO PER L’ANNO DI CELEBRITA’ CHE LE HA REGALATO, MOLLA "BARBARIE": “MI HA ROVINATO 8 MESI DI VITA. HA FATTO DUE PUNTATE CON ME PER FARE AUDIENCE E SI E’ LAVATA LE MANI MENTRE IO PRENDEVO OGNI TIPO DI INSULTO - NON VOGLIO ANDARE DA LEI PER SOLDI, PERCHÉ NON NE HO BISOGNO. MI DEVE DARE IL DIRITTO DI PAROLA, LO PRETENDO” – IL VIDEO-TORMENTONE
ZAN ZAIA! – IL GOVERNATORE DEL VENETO APRE ALLA LEGGE CONTRO L’OMOFOBIA E SPACCA IL CARROCCIO: “LE LIBERTÀ DEVONO ESSERE GARANTITE A TUTTI. PENSO CHE IL PRINCIPIO DELLA CIVILE CONVIVENZA SIA SEMPRE LO STESSO: LA TUA VITA FINISCE DOVE INIZIA LA MIA. E CI VUOLE SEMPRE IL RISPETTO DI MEZZO” - IL GRUPPO PRO VITA & FAMIGLIA ATTACCA: “GLI RIPETIAMO QUELLO CHE ABBIAMO GIA’ DETTO A FEDEZ: NON HA LETTO NEMMENO LUI IL CONTENUTO DEL DDL ZAN”
MONTE DEI PACCHI DI SIENA - “DOMANI” SCENDE IN CAMPO A DIFESA DI PROFUMO E VIOLA: “COME SI PUÒ SOSTENERE CHE ABBIANO OCCULTATO O NASCOSTO QUALCOSA AGLI AZIONISTI? CHIUNQUE ERA IN GRADO DI VEDERE LE REALI CONDIZIONI DI MPS” - “SECONDO I GIUDICI DI MILANO LA GENTE HA COMPRATO AZIONI DEL MONTE DEI PASCHI PERCHÉ INGANNATA DALLA "SPICCATA CAPACITÀ A DELINQUERE" DI VIOLA E PROFUMO. COME SE NEL 2013 GLI ITALIANI FOSSERO TUTTI CONVINTI CHE MPS FOSSE UNA BANCA SANA. TUTTI SAPEVANO. INFATTI, SU ORDINE DI CONSOB E BANKITALIA, VIOLA E PROFUMO SCRIVONO CHIARAMENTE NEL BILANCIO CHE..."
ORA ZANIOLO SI PUO’ DEDICARE A CHIARA NASTI – IL RECUPERO SLITTA, ADDIO EUROPEI, IL GOLDEN BOY GIALLOROSSO HA IL TONO MUSCOLARE DELLA GAMBA SINISTRA RIDOTTO DEL 10% RISPETTO ALLA DESTRA. IL CT MANCINI: "ASPETTIAMO ANCORA UN PO’ MA AL 70 PER CENTO NON CE LA FARÀ A ESSERE CON NOI” – IL PADRE IGOR: "E' DISTRUTTO, MA SI RIALZERÀ". LUI ASSICURA: "MI RIFARÒ AL MONDIALE"
CAFONALINO! IL COVID NON FERMA I “CAMOMILLA AWARD”. ALL’AUDITORIUM-PARCO DELLA MUSICA SI REGISTRA L’EVENTO TV IDEATO DA DONATELLA GIMIGLIANO DEDICATO ALLE DONNE- TRA GLI OSPITI ELEONORA DANIELE, MALIKA AYANE CON FRANGETTONA BIONDA, LE GNOCCHISSIME SORELLE BUCCINO E ROBY FACCHINETTI CHE HA INTONATO “RINASCERÒ RINASCERAI”, LA CANZONE SCRITTA CON IL COMPIANTO STEFANO D’ORAZIO PER LA CITTA’ DI BERGAMO MESSA IN GINOCCHIO DAL COVID - VIDEO
MARITI DA MENARE - CATERINA BALIVO SFANCULA IL MARITO PIACIONE, IL FINANZIERE-SCRITTORE GUIDO MARIA BRERA: “MI CHIEDA SE È MASCHILISTA: LA RISPOSTA È NO. MA MI CHIEDA SE SI SCOCCIA QUANDO IL SABATO STO TRE ORE AL TELEFONO PER LAVORO, MENTRE LUI SE HA IMPEGNI NEL FINE SETTIMANA ESCE E NEPPURE AVVISA: LA RISPOSTA È SÌ” – “SE VOGLIO CHE GUIDO VENGA ALLA RECITA DEI NOSTRI FIGLI, DEVO DIRGLIELO MESI PRIMA. SA COME MI RISPONDE?…”
“CON IL PLASMA DEI GUARITI DAL COVID I CASI GRAVI E I MORTI NON SI RIDUCONO” - UNO STUDIO ISS-AIFA SMONTA LE SPERANZE DI UNA TERAPIA SU LARGA SCALA - SOLO NEL CASO DEI PAZIENTI CON UNA COMPROMISSIONE RESPIRATORIA MENO GRAVE È EMERSO UN SEGNALE A FAVORE DEL PLASMA, CHE NON HA PERÒ RAGGIUNTO LA SIGNIFICATIVITÀ STATISTICA…