“TI TIRO UNO SCHIAFFO” – KATIA RICCIARELLI PERDE ANCORA UNA VOLTA LA BROCCA AL “GRANDE FRATELLO VIP” - DAVIDE SILVESTRI E BARÙ METTONO IN PIEDI UN SIPARIETTO SIMPATICO, MA QUANDO LA SOPRANO SI SENTE DARE DELLA “VECCHIETTA” IMPAZZISCE: “CHE BRUTTO STRONZO! MALEDUCATO, QUESTA NON TE LA PERDONO. IO NON VI HO MAI DETTO NULLA DI OFFENSIVO…” - VIDEO

Novella Toloni per www.ilgiornale.it

katia ricciarelli davide silvestri 2

Il siparietto messo in scena da Davide e Barù al Grande fratello vip è finito nel peggiore dei modi. L'attore, con la complicità di Gherardo, ha preso di mira Katia Ricciarelli, ma il "vecchietta" rifilato alla soprano non è affatto piaciuto alla diretta interessata, che è sbottata.

L'episodio si è consumato poche ore fa. Davide Silvestri stava scherzano con l'amico Barù in giardino e nel parlare ha definito la cantante lirica "vecchietta". L'appellativo non è sfuggito a Katia Ricciarelli, che è andata su tutte le furie. "Mi ha dato della vecchietta? Che brutto stronzo! - riporta il sito Biccy - Maleducato, questa non te la perdono. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano".

katia ricciarelli baru' davide silvestri 3

La cantante si è lamentata per l'atteggiamento dei due gieffini e, come al solito, c'è andata giù pesante: "La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro uno schiaffo. Avete esagerato e oltrepassato il limite. State attenti a come parlate, non posso offendervi adesso". Le ultime parole pronunciate da Katia Ricciarelli hanno subito fatto pensare al monito che l'artista ha ricevuto pochi giorni fa dalla produzione. La cantante, dopo i numerosi scivoloni tra offese e insulti ad altri concorrenti, è stata richiamata e invitata a tenere un comportamento più mite e meno offensivo, pena la squalifica.

katia ricciarelli baru' davide silvestri 2

Questo però non l'ha trattenuta dallo scagliarsi contro Davide e Barù, che si sono scusati più volte per quel "vecchietta" pronunciato con ironia. Katia si è detta estremamente offesa dai due e nello sfogo è tornata a rivangare vecchie discussioni avute con altri inquilini: "Qui dentro mi hanno dato della cattiva, strega e insoddisfatta, adesso pure che rompo e che sono vecchietta.

katia ricciarelli davide silvestri 1

Ci sono rimasta molto male sono sincera. Non lo dico per me, per tutti, le persone non vanno offese". Il pubblico, però, ricorda bene quando lei pronunciò parole offensive nei confronti di altre concorrenti. "Lei che ha dato della poco di buono a Miriana, della scimmia a Lulu? Parliamone", è il commento su Twitter di una utente sotto al video della sfuriata della Ricciarelli. Della serie: predicare bene e razzolare male.

katia ricciarelli baru' davide silvestri 1