SIAMO UOMINI O ROBOT? – IN AMERICA AMAZON USA UN SOFTWARE PER LICENZIARE I DIPENDENTI CHE NON MANTENGONO ALTI I “LIVELLI DI PRODUTTIVITÀ” – IL SISTEMA TRACCIA TUTTI GLI ADDETTI: QUANDO UN LAVORATORE NON SODDISFA GLI STANDARD O SI DISTRAE TROPPO, LO SEGNALA E PARTE LA VERIFICA – IN MARYLAND IL 12% DEI DIPENDENTI HA PERSO IL POSTO COSÌ