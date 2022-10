26 ott 2022 17:27

“TOTTI E ILARY? DUE BORI CHE LITIGANO PER COSE CAFONE” – L’EX GIUDICE E NEODEPUTATA LEGHISTA SIMONETTA MATONE SCATENATA – “CHI HA RAGIONE TRA IL PUPONE E LA BLASI? NON SO, CERTO NON E' CHIC ANDARE NEL RISTORANTE DEL TUO VECCHIO AMORE CON NUOVA FIAMMA, CI STANNO DIECIMILA RISTORANTI. LA TROVO UN PO' CAFONA QUESTA STORIA, E NON È SNOBISMO, PERCHÉ IO SONO UNA…”