“TOTTI E ILARY TROVANO L'ACCORDO: LUI POTRA' VEDERE I ROLEX NEL FINE SETTIMANA” – LA BATTUTA DI "OSHO" E LE IRONIE SUI SOCIAL DOPO LE ACCUSE DEL CAPITANO A ILARY - COSA FARA’ LA BLASI? DALLA QUERELA (L’ACCUSA DI AVER SVUOTATO UNA CASSETTA DI SICUREZZA APPARTENENTE A ENTRAMBI ‘INSIEME AL PADRE’ POTREBBE ASSUMERE CONTORNI DIFFAMATORI) ALLA BATTAGLIA INFINITA IN TRIBUNALE, TUTTE LE OPZIONI PER LA EX LETTERINA – AD ATTENDERE ILARY E LE SUE VERITA’ SCOTTANTI C'È GIÀ “VERISSIMO” CONDOTTO DALL'AMICA SILVIA TOFFANIN…

Grazia Longo per “La Stampa”

TOTTI ILARY DOTTO GILETTI

Francesco Totti parla per la prima volta della separazione dalla moglie Ilary Blasi, in un'intervista al Corriere della sera, e scatena il finimondo sui social. «Non sono stato io a tradire per primo. Quei messaggi sul telefono di Ilary...è stato uno choc» racconta l'ex capitano della Roma e precisa che la sua love story con Noemi Bocchi è incominciata solo dopo Capodanno.

Seguono particolari sui dispetti reciproci con Ilary: lei che gli ruba la collezione dei Rolex e lui che le nasconde le borse firmate. Il mondo della rete insorge, dalla vignette con Totti e la maglietta «Ridamme i rolex» alle accuse di aver commesso un passo falso rilasciando l'intervista al vetriolo contro la moglie e madre dei suoi tre figli. La più agguerrita è Selvaggia Lucarelli che prima la butta sull'ironia: «Siamo tutti fermi lì, alla scena in cui Totti apre la cassaforte, non trova più la collezione di Rolex e allora rapisce le Birkin di Ilary chiedendo il riscatto».

TOTTI ILARY DOTTO GILETTI

E poi bolla come un «autogol» le dichiarazioni dell'ex campione: «Non funziona ammettere di aver scoperto tradimenti ma di aver fatto finta di nulla. Non funziona il tono vittimistico da eroe maschio che depone lo scudo e non ha la moglie sufficientemente accudente. Che peccato finire una carriera da calciatore con un autogol così». E Nino Cartabellotta scrive su Twitter che «il primo comandamento per proteggere i figli in caso di separazione è non screditare mai la mamma e il papà». Ma c'è anche chi si schiera dalla parte di Totti.

TOTTI MEME

Come Roberto D'Agostino, patron di Dagospia: «Sinceramente ha fatto bene a parlare, perché in qualche modo sinora era lui visto come il traditore. E ha avuto anche molto coraggio. In sostanza ha detto che Totti è cornuto, questo ha detto». E Ilary? Lei, per ora, sceglie la strada del silenzio. Tramite il suo avvocato Alessandro Simeone fa sapere che «non vuole replicare all'intervista ma pensa a proteggere i suoi tre figli». Ma aggiunge: «Se parlo potrei rovinare 50 famiglie». E ad attenderla c'è già Verissimo condotto dall'amica Silvia Toffanin.

ILARY BLASI E L’INTERVISTA DI TOTTI: «LEI TACE PER PROTEGGERE I FIGLI»

Giovanna Cavalli per www.corriere.it

TOTTI ILARY LA GUERRA DEI ROLEX

Parlerà quando, come e con chi ne avrà voglia. E la sensazione diffusa è che non si dovrà aspettare troppo per ascoltare la replica di Ilary Blasi. Al momento però la conduttrice dell’Isola dei Famosi deve probabilmente ammortizzare il colpo dell’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera, che forse l’ha colta impreparata o forse no. E sentirsi rinfacciare, nero su bianco, di essere stata la prima a tradire, assestando la spallata finale a un matrimonio in crisi ineluttabile già da tempo, non le avrà certo fatto piacere, insieme alla storia dei Rolex spariti, dei messaggini compromettenti sul cellulare («Vediamoci in hotel», «No, è più prudente da me»), delle sue continue assenze e della presenza costante invece di Noemi Bocchi al fianco del Capitano e tutto il resto.

BRUGANELLI BONOLIS TOTTI ILARY

Per adesso Ilary si è chiusa in un silenzio quasi perfetto. Pesantissimo. Lasciando però trapelare qualche frase significativa tramite il suo avvocato milanese, Alessandro Simeone, che riporta il pensiero materno per Cristian, Chanel e Isabel: «Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli». Come del resto ha premesso lo stesso Totti, all’inizio del suo sfogo: la famiglia viene prima di ogni altra cosa al mondo. Poi però chi ha parlato con l’ex Letterina va oltre. E aggiunge un virgolettato rivelatore: «Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie».

Una dichiarazione che tra le righe non promette nulla di buono. Per adesso Ilary ha violato la regola del silenzio soltanto sui social, pubblicando su Instagram una storia — probabilmente risalente alla gita nelle Marche di agosto — con la nonna Marcella che prepara le fettuccine fatte in casa e lei che assaggia l’impasto («Amo la pasta cruda»). Ma prende ancora più corpo l’ipotesi di una prossima intervista a cuore aperto, ospite dell’amica di sempre Silvia Toffanin, nel salotto rassicurante di Verissimo, che riapre sabato 17. Per rispondere come meglio crederà alle rivelazioni di Francesco.

MEME SULL INTERVISTA DI TOTTI AL CORRIERE

Quanto all’aspetto legale, non affatto secondario, nonostante un’ultima, estrema offerta di pace che Totti le ha fatto tra le righe dell’intervista, pare ormai compromessa la possibilità di una separazione consensuale. Di una risoluzione rapida e indolore con l’accordo tra le parti. Se Ilary Blasi avesse voluto davvero una tregua, avrebbe magari rimandato le lunghe vacanze di qualche giorno, invece di partire per quasi due mesi all’indomani del comunicato stampa disgiunto. Da allora — e adesso più che mai — i rapporti tra i due ex, già freddi e ridotti al minimo, sono se possibile peggiorati. Molto probabile che si imbocchi la tortuosa e lunga via giudiziale (il foro competente resta quello di Roma) in tribunale. Con conseguente stillicidio di rivelazioni, colpi bassi e gossip a tutto spiano. Già si comincia.

TOTTI MEME

E così ecco che torna a farsi vivo Fabrizio Corona (a cui Ilary Blasi al GF Vip diede pubblicamente del bugiardo e del «caciottaro») che, sempre su Instagram, prima posta l’intervista di Totti al Corriere e poi scrive: «Il mio telefono sta bollendo, così ho deciso che questa volta una dichiarazione la rilascerò anche io, per puntualizzare alcuni punti lasciati in sospeso quando sono stato letteralmente cacciato fuori da una trasmissione tv condotta da una collezionista di Rolex». E poi aggiunge sibillino: «La settimana prossima vi racconto tutta la verità». Oggi invece è il turno di Alex Nuccetelli. Ospite di Salvo Sottile e Anna Falchi a I fatti Vostri su Rai2, intorno a mezzogiorno, il pr romano, campione italiano di bodybuilding

francesco totti noemi bocchi 4