Dagonews

Lino Banfi, ospite nell’ottava puntata di Ciao Maschio in onda Sabato 2 Novembre su Rai 1, ricorda:

‘’A Napoli mi è successa una cosa assurda. Due o tre anni fa, una ragazza che stava guidando una macchina, mi ha visto per strada si è fermata a via Caracciolo. Ha bloccato tutto il traffico. Ha bloccato un pullman dietro, tre o quattro macchine, e a quel punto c’era gente che bestemmiava. Comunque sono scesi tutti per osannarmi, e questa ragazza mi ha fatto segno di avvicinarmi al finestrino. Io l’ho fatto e lei ‘’Lino, finalmente ti vedo di persona, io ho sempre desiderato venire a letto con te da tanti anni’’. E poi ha detto anche un'altra cosa che non posso dire. Mi è venuto automatico quello di dire, ma quanti anni hai Lei disse 41, era una bella donna davvero.

A quel punto risposi: ‘’perché cazzo non me l'hai detto prima?’’. Non sapevo davvero che dire’’.

Da adnkronos.com

"Hai lavorato con le donne più belle dello spettacolo, del cinema, e della televisione. Come si fa a resistere alle tentazioni, anche sul set?’’, ha chiesto Nunzia De Girolamo all’attore pugliese. "Non è stato facile - ha confessato Banfi - mi ricordo che ci fu una scena con Edwige Fenech, dove avrei dovuto toccarle il seno e poi dovevo portarla a me. In un certo modo ho sentito delle cose che tutti gli uomini sentono in quei momenti. Ma il mio garbo è stato quello di fare una cosa: mi sono tirato dietro e ho fatto... Scusa Edwige. E lei ha detto: 'Lino, tu sei un gentil uomo'. Questa frase mi ha fatto andare ancora di più fuori di testa. La papilla gustativa famosa… Non è facile, assolutamente, resistere alle tentazioni. Non è facile toccare una certa parte di un'attrice... E non avere una reazione’’, ha confessato.

