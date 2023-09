“TU NON SAI CANTARE, NON SAI SUONARE, COSA VUOI? SEI SOLO UN'OCA!”

"Sembrava indemoniato". Nel corso della prima, narcolettica puntata di questa 17a edizione di X Factor, a dare qualche scossa a una giuria che versava in coma vigile, sono stai i botta e risposta tra Morgan e Ambra Angiolini. Niente di che, semplici scaramucce tra colleghi. Ma pur sempre un buon biglietto da visita per cominciare a immaginare chi tra loro vedremo prendersi a capelli nei giovedì sera prossimi venturi.

Se Marco Castoldi è stato vero e proprio mattatore della prima serata del talent (per altro, la meno vista della storia con 400mila telespettatori scarsi), la ex reginetta di Non è la Rai sembrava l'unica in grado di tenergli testa, a livello di personalità. O almeno vagamente interessata alla lotta, dato che, per esempio, Fedez ha passato tutto il tempo a colorare, di fatto alienandosi dalle Audizioni.

Dargen D'Amico, invece, ha svolto il suo ruolo di giullare di corte, vedendo bene di starsene fuori da qualunque possibile querelle. Una persona presente nel pubblico durante le registrazioni dello scorso giugno in quel di Milano, ha voluto spifferare a MOW che il clima al tavolo dei giurati sarebbe ben più teso di quanto mostrato in tv. La lite più cruenta sarebbe scoppiata proprio tra Morgan e Ambra, portando all'interruzione delle riprese. Cosa è successo? Qui per riportarvelo.

Marco Castoldi, è emerso chiaramente anche nel montaggio della puntata d'esordio, si è speso molto più degli altri colleghi durante questo suo ritorno nella giuria di X Factor. Un ritorno avvolto, ça va sans dire, dalle polemiche per via dei fatti di Selinunte, ossia del concerto in cui Morgan si è messo a inveire contro il pubblico, urlando anche un insulto omofobo. […]

Sia come sia, bisogna tenere presente che le registrazioni si sono tenute ai primi di giugno, dunque molto prima dell'affaire Selinunte. La gola profonda presente tra il pubblico durante le riprese, ha rivelato a MOW un mega-scazzo che sarebbe avvenuto proprio tra Morgan e Ambra.

Castoldi si stava prendendo la scena, salendo sul palco coi concorrenti per consigliarli e, soprattutto, pare, suonare lui. Angiolini, a un certo punto, si sarebbe scocciata dei protagonismi del collega facendogli notare: "Questo è X Factor, non il tuo show! I protagonisti sono loro, i concorrenti, mica te!". Qui Morgan, a quanto ci riportano, sarebbe esploso di rabbia.

"Senti ma tu non sai cantare, non sai suonare, cosa vuoi? Sei solo un'oca!", avrebbe tuonato Morgan contro Angiolini, "rea" di avergli fatto notare che forse sarebbe stato il caso di starsene più defilato per non mettere in ombra i concorrenti. Ci riportano che Ambra avrebbe risposto "da vera signora" per sedare sul nascere la querelle. Purtroppo, però, Castoldi "ormai era partito". "Sembrava indemoniato e ha continuato a sbraitare contro di lei finché non ha lasciato lo studio e a un certo punto tutti abbiamo pensato che non sarebbe più tornato. Più che altro, non sai che palle! Già le registrazioni durano ore, questa interruzione ha allungato il brodo per un tempo che sembrava infinito".

Morgan, dunque, avrebbe addirittura mollato il tavolo della giuria "per sbollire" (lui, eh?) salvo poi rispuntare, decisamente più sereno, circa due ore dopo. Da lì, le riprese sarebbero continuate senza intoppi, al netto di qualche frecciatina tra i due litiganti che abbiamo ben visto durante la prima puntata. La furente lite, a quanto pare, si è scatenata intorno a concorrenti già visti in tv all'esordio del talent. In particolare, di fronte al giovane Alessandro Antonini, in arte Mede.

A Castoldi non era piaciuto il suo inedito romantico-trap, anzi, lo aveva bollato come "una roba che fa chi non ha cultura solo per passare in radio". Abbiamo visto poi il giudice argomentare così: "Non si può lasciare la convinzione che una canzone debba essere come questa... Altrimenti, cosa? I film devono essere tutti dei cinepanettoni di Natale?

Se un giovane regista uscito da una scuola di cinema mi fa un film di Vanzina, io glielo dico: 'Ragazzo, guardati Kieslowski e smettila di fare il successo di Natale!'. Detto ciò, sei bravissimo, e tu qui dentro, probabilmente molto più di altri, avrai qualcosa da dire, però, ribadisco: questa roba qui è una cosa da chi non ha cultura".

A quel punto, per arginare l'esondazione culturale di Morgan, è intervenuta Ambra: "Comunque i film di Vanzina non è mica facile girarli. Non è che quello che piace a tutti è tutta mer*da. Sembra che per fare gli strani sia necessario andare contro quello che piace a tutti quanti". […]

