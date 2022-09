“TU NON LO SAI CHE VITA HO FATTO, QUANTI UOMINI HO AVUTO. A ME LE SENSAZIONI NON MI HANNO MAI TRADITO. TI SEI VERGOGNATO COME FANNO TUTTI” - VOLANO GLI STRACCI NELLA CASA DEL "GRANDE FRATELLO VIP": ELENOIRE FERRUZZI SI È CONVINTA CHE LUCA SALATINO SI SIA INVAGHITO DI LEI DOPO SOLO TRE GIORNI MA ABBIA FATTO UN PASSO INDIETRO PER VERGOGNA - LUI SMENTISCE: “TUTTO QUELLO CHE STAI DICENDO LO HAI VISSUTO NELLA TUA TESTA, NELLA REALTÀ NON ESISTE!” - VIDEO

Daniela Seclì per www.fanpage.it

Elenoire Ferruzzi è convinta che Luca Salatino sia sinceramente interessato a lei, ma non abbia il coraggio di ammetterlo. Al Grande Fratello Vip, è scoppiata poi una lite tra i due concorrenti. Ma andiamo con ordine. Inizialmente Elenoire si è confidata con Antonino Spinalbese e ha accusato Luca di mentire.

Elenoire Ferruzzi ha spiegato ad Antonino Spinalbese: "Ti pare che io a 47 anni, dopo il trascorso di vita che ho, vado a fare fantasie e a invaghirmi quando non c'è una base? Non sono scema. Non ti sei accorto di niente? Ma non potevi accorgertene. Ho pianto due notti. Tutta la notte ieri e anche la notte prima". Antonino, allora, ha replicato che avrebbe dovuto aspettare di avere la certezza del sentimento di Luca: "Dopo tre giorni non puoi essere sicura di niente". E poi l'ha incalzata: "Ma tu sei proprio sicura?" e lei ha concluso:

“Dopo tre giorni o dopo trenta non cambia nulla. Anzi, avrei sofferto ancora di più. Se sono sicura? Ma dai, ma secondo te? Pensi che io sia scema? Ma con la vita che ho fatto…Tu non lo sai che vita ho fatto, quanti uomini ho avuto. A me le sensazioni non mi hanno mai tradito. Non mi hanno mai portata a sbagliare. Negli occhi l'ho visto io, non gli altri. Ma tu glielo puoi dire centomila volte e lui ti dirà che non è così. Mai te lo dirà che è così. Mente.”

Luca Salatino ha provato ad avere un confronto con Elenoire e ha ribadito di non avere un interesse sentimentale nei suoi confronti, perché innamorato della fidanzata Soraia. Come riporta Biccy.it, il concorrente del Grande Fratello Vip ha chiarito: "Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste! Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron**te. Ma cosa ti ho fatto capire? Una volta, due volte, tre volte, mi avete rotto tutti il caz**”. Elenoire, spazientita, ha urlato contro di lui:

“Calmati e abbassa la voce quando parli con me. Tu hai visto la clip e ti sei vergognato come fanno tutti! Come fanno tutti che nascondono tutto! Sei uguale a tutti gli altri. Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente!”

