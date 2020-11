“TU C’HAI PROBLEMI E LI PORTI QUI...” – A "BALLANDO CON LE STELLE" L'ORGOGLIO COATTO DI NINETTO DAVOLI SBROCCA E ALLA FINE DEL VALZER MANDA A FANCULO TUTTA LA GIURIA (DE 'STO CAZZO), PRIMA DI SCARICARE LA SUA IRA SULLA SOLITA SELVAGGIA LUCARELLI – MALGRADO L'IMBALSAMAZIONE, MILLY CARLUCCI LO INTERROMPE, MA LUI È UN TEVERE IN PIENA: “FAMMI PARLARE, IO NON CAPISCO QUI CHE VOLETE. FARE SPETTACOLO, BALLARE...” - VIDEO

Ida Di Grazia per "www.leggo.it"

Su Leggo.it le ultime novità. Ballando, Ninetto Davoli fuori di sé insulta Selvaggia Lucarelli: «Tu c'hai dei problemi». Milly Carlucci reagisce così. Pochi minuti fa, l'attore simbolo dei film di Pierpaolo Pasolini si è esibito in un valzer in coppia con la maestra Ornella Boccafoschi. L'artista ha partecipato al sorteggio per rientrare in gara. Ma alla fine della performace è accaduto qualcosa di inaspettato.

Ninetto Davoli ha spiazzato tutti attaccando Selvaggia Lucarelli: «Tu c'hai dei problemi e li porti qui...». Milly Carlucci, incredula, lo invita ad uscire dalla pista. Ma lui non demorde: «Fammi parlare, io non capisco qui che volete. Fare spettacolo, ballare...». La conduttrice riporta l'ordine in studio e invita i giurati a votare. Selvaggia Lucarelli dà zero e Alberto Matano la difende: «Non si dice a un giudice 'hai dei problemi'».

Una volta uscita dalla pista la coppia Davoli-Boccafoschi, Milly Carlucci chiosa con ironia: «Non si può dire che si ingrazia la giuria». La gara continua.

