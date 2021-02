“TU SEI MALATA” – VOLANO GLI STRACCI IN VISTA DELLA SEMIFINALE AL “GRANDE FRATELLO VIP” - ZORZI INCHIODA DAYANE MELLO, DOPO IL TRADIMENTO “ALL’AMATA” ROSALINDA, E L’ACCUSA DI ESSERSI FINTA LESBICA: “VIVILO SULLA TUA PELLE COS’È UNA DISCRIMINAZIONE E POI VAI A FARE LA FIGA IN TV A DIRE CHE TI INNAMORI DELLE DONNE PER DUE/TRE TELEVOTI IN PIÙ” – E I SOCIAL SMASCHERANO DAYANE SCODELLANDO UN VIDEO DELLA MODELLA CHE PARLA CON “GIACOMINA” URTIS: “COM'È POSSIBILE CHE ALLA GENTE PIACCIANO PRIMA GLI UOMINI, POI LE DONNE…” - VIDEO

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Nella casa del Grande Fratello Vip si è scatenata l’ira di Tommaso Zorzi nei confronti di Dayane Mello. La decisione della brasiliana di mandare al televoto l’amica e amata Rosalinda Cannavò con Stefania Orlando ha agitato gli animi dei ‘vipponi’, in particolare dell’influencer, che si è lasciato andare a pesanti parole.

Dopo averla etichettata “una mezza lesbica“ che si finge innamorata di una donna (“L’amore con Rosalinda è una cag*ta”, ripete), Tommaso ne fa quasi una questione personale e attacca apertamente Dayane:

“Avrei tante cose da dirti (…) Approfittarsi e fare la fia con la storia lgbt, con uno che ste robe l’ha vissute sulla sua pelle… Vivilo sulla tua pelle cos’è una discriminazione di una relazione dello stesso sesso, poi vai a fare la figa in tv a dire che ti innamori delle donne per due/tre televoti in più (…) Sei proprio il minimo della vita“.

La Mello rigetta ogni accusa, dandogli del “bambino di 25 anni” che parla senza conoscere e sapere nulla delle vite altrui, in questo caso della sua. Trova, inoltre, che siano state tirate in ballo tematiche importanti – come la discriminazione di un amore omosessuale – in maniera piuttosto indelicata, ma Zorzi rincara:

“Non parlare tu di delicatezza che sei la persona più indelicata qua dentro dal primo giorno”.

Dayane incassa (“Puoi dire quello che vuoi Tommy, non me ne frega niente”, gli dice), quasi ’sfiancata’ dalla discussione, ma evidentemente l’ira di Tommaso non aveva ancora raggiunto il picco:

“Tu sei malata proprio, hai un pensiero malato“

è l’affondo che ‘gioca’ brutalmente contro la modella.

Successivamente, la Mello ha avuto modo di sfogarsi con Rosalinda (“Io sto serena ma Tommaso mi sta buttando la merda”, le ha confessato in lacrime) e soprattutto di chiarirsi (?) con lo stesso Zorzi. Lei gli spiega che ha realmente provato dei sentimenti per la Cannavò e che non era la prima donna nella sua vita a farle battere il cuore; lui, dopo un gelido “vabbè”, depone l’ascia di guerra e l’abbraccia:

“Mi dispiace se ho espresso la mia opinione in maniera cruda e si ti va lasciamo tutto dietro”.

Valeria Morini per “www.fanpage.it”

Nel bene e nel male, Dayane Mello è la grande protagonista di questo Grande Fratello Vip, capace di commuovere tutti con il tragico lutto per la perdita di suo fratello come di spaccare in due il pubblico, tra fan adoranti pronti a difenderla e detrattori sempre più disorientati dal suo carattere imprevedibile. A due puntate dalla finale, ancora una volta ha sorpreso tutti, prima dichiarando di aver provato sentimenti d'amore per Rosalinda Cannavò e poi mandandola al televoto a dispetto di cinque mesi di legame indissolubile. Attaccata fuori e dentro la Casa, Dayane sta facendo discutere soprattutto perché qualcosa non torna nel coming out fatto nella quarantaduesima puntata in onda il 22 febbraio, in cui si è dichiarata bisessuale. I più attenti, infatti, hanno ricordato una frase da lei stessa pronunciata mesi fa.

Cosa aveva detto Dayane a Giacomo Urtis

Per capire di quale episodio parliamo bisogna fare un salto indietro nel tempo, a quando Giacomo Urtis era ancora nella Casa. Il concorrente raccontò di come un suo ex si era legato a una donna: "L'ho trattato così male che si è fidanzato e poi sposato con la mia pasticcera". Fu allora che Dayane pronunciò la frase che oggi viene incriminata: "Com'è possibile che alla gente piacciano prima gli uomini, poi le donne, poi gli uomini?". Lo stesso Urtis si disse stupito, per quanto in seguito abbia dichiarato di essere stato fidanzato per molti anni con una donna.

Il coming out di Dayane Mello

Quelle parole di Dayane suonano come nettamente contraddittorie rispetto alla confessione fatta in puntata lunedì 22 febbraio: "Penso che per un momento ho provato davvero un amore per Rosalinda. Forse l'ho provato solo una volta per un'altra donna". In un confessionale pre-registrato e mandato in onda poco prima, la Mello aveva ammesso di avere avuto in passato una relazione saffica: "Io sono già stata innamorata di una donna, sono andata a letto con uomini e donne". Dayane ha poi manifestato il desiderio di non parlare più dell'argomento, per rispetto nei confronti della figlia Sofia che non conosce tutti i particolari della sua vita sentimentale.

Le reazioni del cast del GF Vip

Mentre fuori dalla Casa impazza il dibattito intorno a queste affermazioni contrastanti, all'interno del reality molti pensano che la dichiarazione d'amore a Rosalinda sia stata fasulla e che Dayane, semplicemente, abbia agito per strategia. Ne è certa la stessa Cannavò, che dopo il coming out è stata mandata al televoto proprio dalla Mello e ha perso ogni fiducia nei suoi confronti: "Mi dice che mi ama e che si è innamorata di me, però mi ha detto di rimanere con il mio ragazzo e mi ha pure proposto suo fratello".

Anche Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sono convinti che la Mello non sia davvero innamorata di Rosalinda, con Tommaso che ha attaccato Dayane molto duramente e ha messo in dubbio la sua dichiarata bisessualità: "Venire in tv e fare la fi*a dicendo che sei mezza lesbica è una mancanza di rispetto. A inizio puntata hai detto di amare Rosalinda, a fine puntata l'hai nominata. Ma tu sai cosa vuol dire ti amo? Se io amo una persona non la metto nella condizione di buttarla fuori. Per me umanamente vali zero".

