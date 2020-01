“TU SEI UNA MITOMANE" – SCONTRO A FUOCO TRA ANTONELLA ELIA E VALERIA MARINI ENTRATA MOMENTANEAMENTE NELLA CASA DEL "GRANDE FRATELLO VIP" – VALERIONA LA ACCUSA DI ESSERE AGGRESSIVA E INVIDIOSA E LA ELIA SBOTTA: "IO PENSO CHE TU NON ABBIA ALCUNA QUALITÀ NÉ UMANA NÉ ARTISTICA, C’HAI LE RUGHE VERTICALI, VUOL DIRE CHE TI SEI TIRATA…” - VIDEO

Da "www.ilfattoquotidiano.it"

Valeria Marini è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip e subito è scoppiata una lite furiosa con Antonella Elia che non l’ha accolta con entusiasmo. “Non entri nel letto, sei troppo lunga”, ha esordito appena l’ha vista.

Subito la showgirl è andata al contrattacco: “La tua aggressività nei confronti delle altre donne è diseducativa. Quello che rovina il mondo è l’invidia che, condita con la stupidità, diventa una tragedia. Tu non sei un esempio per le altre donne“.

Al che, Antonella Elia è sbottata: “Tu sei istrionica e mitomane, pensi di suscitare invidia, io no e non invidio le donne. Ma per suscitare invidia ci vogliono delle qualità e io penso che tu non abbia alcuna qualità né umana né artistica.

Tu ahimè non le hai, sai solo acchittarti, gonfiarti, mettere le calze a rete con sotto quelle contenitive, coprirti di lustrini, sai solo tirare da tutte le parti, c’hai le rughe verticali, vuol dire che ti sei tutta tirata, hai iniziato dagli alluci e sei finita dietro le orecchie, hai fatto il giro, hai la cucitura dietro”. Tutti gli altri coinquilini hanno assistito alla scena ammutoliti, tranne Rita Rusic che ha commentato sarcastica: “Non mi diverte questa situazione”.

