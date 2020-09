“TÚ SÍ QUE VALES” SU CANALE5 (23.5%) VINCE LA SERATA CONTRO “BALLANDO CON LE STELLE” (21.4%) - SU LA7 “SERATA ARMANI” HA RAGGRANELLATO 685 MILA TELEFETICISTI DELLA PASSERELLA (3%) E VIENE BATTUTO DAL CARTONE ANIMATO “L’ERA GLACIALE 3 – L’ALBA DEI DINOSAURI” DI ITALIA1 (4.7%)

Fabio Fabbretti per https://www.davidemaggio.it/

tu si que vales 4

Nella serata di ieri, sabato 26 settembre 2020, su Rai1 Ballando Tutti in Pista – dalle 20:42 alle 21:55 – ha conquistato 4.092.000 spettatori pari al 18.2% di share, mentre Ballando con le Stelle – dalle 22:00 alle 00:49 – 3.506.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale5 Tú sí que vales – dalle 21:29 alle 00:40 – ha raccolto davanti al video 4.173.000 spettatori con uno share del 23.5%. In sovrapposizione – dalle 21:30 alle 00:40 – lo show di Rai1 sigla 3.668.000 spettatori e il 20.65% di share, quello di Canale5 4.171.000 e il 23.48%. Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 1.171.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha intrattenuto 1.026.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Arrivano i prof ha incollato 974.000 spettatori con il 4.5%.

tu si que vales 3

Su Rete4 Programmato per uccidere totalizza un a.m. di 524.000 spettatori (2.5%). Su La7 Serata Armani ha registrato 685.000 spettatori con il 3%. A seguire American Gigolò è visto da 321.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 Ogni cosa è segreta segna 233.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Clandestino – Mafie Italiane è seguito da 230.000 spettatori con l’1.5%. Su La5 Grande Fratello Vip segna 120.000 spettatori (0.7%). Su Rai4 Fredda è la notte arriva a 315.000 spettatori con l’1.4%. Su RaiMovie Tora! Tora! Tora! piace a 340.000 spettatori (1.7%). Su Iris Conspiracy raccoglie 330.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

Vicini Stasera Italia e Otto e Mezzo.

alessandra mussolini a ballando con le stelle 8

Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 3.851.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Italia1 C.S.I. – Scene del Crimine ha registrato 889.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Grazie dei Fiori interessa 858.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.172.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.181.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.104.000 spettatori (5%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 372.000 spettatori pari all1.7%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 336.000 spettatori con l’1.6%.

Preserale

Liorni tiene lontano Scotti.

SELVAGGIA LUCARELLI BALLANDO CON LE STELLE

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.534.000 spettatori pari al 17.6%, mentre Reazione a Catena è visto da 4.047.000 spettatori con il 23%. Su Canale5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.881.000 spettatori (13.6%), mentre RiCaduta Libera ha convinto 2.575.000 spettatori con il 15.2%. Su Rai2 Dribbling ha conquistato 341.000 spettatori (2.1%), mentre N.C.I.S. Los Angeles ha raccolto 771.000 spettatori (4%). Su Italia1 C.S.I. New York è visto da 407.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e da .000 spettatori (%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa 2.582.000 spettatori pari al 14%, mentre Blob segna 825.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 772.000 spettatori (4%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 165.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 211.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio. Su Tv8 le Prove di Formula 1 hanno conquistato 278.000 spettatori (1.9%). A seguire 4 Ristoranti arriva a 354.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Gino cerca Chef piace a 187.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mattina

Bene Elisir del Sabato.

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno dà il buongiorno a 132.000 spettatori (7.4%). A seguire Unomattina in Famiglia piace a 1.278.000 spettatori (19.5%) nella prima parte e 1.128.000 spettatori (17.6%) nella seconda parte; Buongiorno Benessere interessa 939.000 spettatori con il 14.1%. Su Canale5 Tg5 delle 8:00 ha informato 1.154.000 spettatori pari al 19%; Africa – Predatori Letali raccoglie 407.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai2 Il Nostro Capotale Umano è visto da 109.000 spettatori (1.7%), mentre Generazione Giovani convince 161.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 The 100 ottiene un ascolto di 116.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 107.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio. Su Rai3 Elisir del Sabato convince 400.000 spettatori pari al 6.2%. A seguire Mi Manda Raitre in Più segna 362.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Benvenuti a Tavola – Nord vs Sud ha raccolto 99.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 208.000 spettatori (3.7%).

Daytime Mezzogiorno

Solo l’1% per Tg8 Sport.

la signora in giallo

Su Rai1 Passaggio a Nord Ovest è seguito da 1.037.000 spettatori con il 12.2%; Linea Verde Life arriva a 2.144.000 spettatori con il 15.2%. Su Canale5 Forum arriva a 1.128.000 spettatori con l’11.9%. Su Rai2 Dream Hotel Mauritius segna 448.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 il terzo episodio di The 100 piace a 182.000 spettatori (2.1%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.130.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Timeline Focus è seguito da 363.000 spettatori (4.5%); Ritratti convince 400.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 165.000 spettatori con il 2.2% nella prima parte e 242.000 spettatori con l’1.9% nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire La Signora in Giallo conquista 514.000 spettatori (3.1%). Su La7 Like – Tutto ciò che Piace interessa 141.000 spettatori con lo 0.9%. Su Tv8, dopo il tg, Tg8 Sport è seguito da 142.000 spettatori (1%).

Daytime Pomeriggio

Verissimo prende il largo su Italia Sì.

Su Rai1 Linea Blu ha fatto compagnia a 2.026.000 spettatori (12.2%); Linea Verde Tour ha raccolto 1.445.000 spettatori (9.7%); A Sua Immagine è seguito da 1.197.000 spettatori con l’8.6% (ultima parte di 12 minuti a 926.000 e il 6.9%). A seguire, dopo il tg, Italia Sì conquista 1.298.000 spettatori (10.6%) nella prima parte e 1.457.000 spettatori (11.3%) nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.931.000 spettatori (16.5%); Una Vita ha appassionato 2.528.000 spettatori con il 15%; Daydreamer – Le Ali del Sogno piace a 2.471.000 spettatori (16.8%). A seguire Verissimo ha fatto compagnia a 2.239.000 spettatori pari al 17.6% (Giri di Valzer a 2.128.000 e il 17.1%). Su Rai2 Ciclismo – Campioni Mondiali ha conquistato 1.014.000 spettatori (7%). Su Italia1 Lucifer ha raccolto 551.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 507.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 2.913.000 spettatori (16.7%); Tv Talk è seguito da 777.000 spettatori con il 5.9% (presentazione a 758.000 e il 5.1%); Frontiere raccoglie 487.000 spettatori (4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 721.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Atlantide è visto da 235.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 le Prove di Motociclismo hanno conquistato 307.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Ultimatum alla terra sigla 197.000 spettatori pari all’1.6%.

Seconda Serata

Bene il film sul Nove.

Su Rai1 Rai News è stato seguito da 530.000 spettatori con uno share del 9.3%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 904.000 spettatori pari al 14.9%. Su Rai2 Bull segna 939.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio. Su Italia1 Happy Feet è visto da 383.000 spettatori pari al 3.3%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura interessa 418.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Lo squalo 2 è stato scelto da 266.000 spettatori (2.9%). Su La7 TgLa7 informa 106.000 spettatori (1%). Su Tv8 La ragazza nella nebbia è visto da 92.000 spettatori (0.8%). Sul Nove Professione assassino è visto da 124.000 spettatori (3.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.249.000 (24.2%)

Ore 20.00 4.908.000 (24.5%)

TG2

Ore 13.00 2.009.000 (12.6%)

Ore 20.30 1.544.000 (7.1%)

TG3

Ore 14.25 1.838.000 (11.1%)

Ore 19.00 1.913.000 (11.9%)

TG5

Ore 13.00 3.074.000 (19%)

Ore 20.00 3.932.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.673.000 (13.1%)

Ore 18.30 705.000 (5.2%)

TG4

Ore 12.00 391.000 (4%)

Ore 18.55 518.000 (3.3%)

TGLA7

Ore 13.30 589.000 (3.3%)

Ore 20.00 894.000 (4.4%)

TG8

Ore 12.00 99.000 (1%)