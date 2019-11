8 nov 2019 16:32

“NEL TUO PROGRAMMA NON SI CAPISCE NIENTE” – CELENTANO SALE SUL PULPITO E RANDELLA I SUOI OSPITI – PRIMA PRENDE DI MIRA MASSIMO GILETTI, ACCUSATO TRA L’ALTRO DAL MOLLE-AGIATO DI AVERLO INTERROTTO, E POI SI SCAGLIA CONTRO PAOLO BONOLIS PER IL SUO “CIAO DARWIN” E I PRIMI PIANI DEI CULI: “NEL TUO PROGRAMMA NON C’È UN CAMBIAMENTO” – LA RISPOSTA DI BONOLIS È DA APPLAUSI: “MA COME, CAMBIAMO CULO OGNI SETTIMANA…”