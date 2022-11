1 nov 2022 16:36

“È TUTTA UNA BUGIA, MA LO SA CHE VENDEVO ANCHE I BIGLIETTI PER LA RAI?” – WANNA MARCHI, INCALZATA DA FRANCESCA FAGNANI, A “BELVE”, AMMETTE DI AVER SBAGLIATO: “HO FATTO MALE”, MA POI SULLE VITTIME RITRATTA TUTTO: “NON È VERO NIENTE, SONO TUTTE SCIOCCHEZZE” – “COS’È SCATTATO NELLA MIA TESTA? NON LO SO NEMMENO DIRE, A VOLTE UNO NELLE SITUAZIONI CI SI TROVA” – “MIA FIGLIA IN CARCERE PESAVA 40 CHILI, LA PORTAVANO CON LE MANETTE NELLA BARELLA, HANNO TENTATO DI FARLA SUICIDARE E…” - VIDEO