2 feb 2023 12:43

“TUTTI I CAPI DI STATO CHIAMERANNO COLETTA. FARANNO UNA PICCOLA CALL. UNA CALL-ETTA” – L’IRONIA DI FIORELLO SUL CASO ZELENSKY A "VIVA RAI 2" – COME DAGO-RIVELATO A KIEV HANNO PRESO MALISSIMO LE DEMENZIALI POLEMICHE SULL’INTERVENTO DI ZELENSKY A SANREMO (PER NON PARLARE DEL "CONTROLLO" SUL MESSAGGIO AFFIDATO A COLETTA). E PER MITIGARE LA SACROSANTA INDIGNAZIONE DEL PRESIDENTE UCRAINO SI È MOBILITATO L’AMBASCIATORE CAPO DI VIALE MAZZINI, BRUNO VESPA… - VIDEO